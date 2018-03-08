原标题：南京大屠杀幸存者杨秀英因病离世，终年90岁
南京大屠杀幸存者杨秀英 微博@侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 资料图
@侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆3月8日消息，在这个属于女性的节日里，我们收到了一条悲痛的消息：今天（3月8日）上午，南京大屠杀幸存者杨秀英因病离世，终年90岁。杨秀英1928年7月30日出生，1937年12月13日，她的父亲杨丙荣和二叔替别人看房子，当天上午来了几个日本兵，杨丙荣被日军活活刺死，二叔侥幸逃生。后来全家到金陵女子大学避难，日军经常去难民区抓“花姑娘”，她的两个姐姐吓得不敢出来。杨秀英在阴阳营目睹很多被日军屠杀的平民百姓的尸体。3月2日，南京侵华日军援助协会工作人员才前往医院看望杨秀英老人，没想到老人6天后就永远离开了我们。
来源：@侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
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