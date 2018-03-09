范徐丽泰：深圳上海跑得很快 香港手脚在相互打架

原标题： 范徐丽泰：深圳跑得快 对香港是激励

“现在深圳、上海跑得很快，可我们香港‘选手’手脚在相互打架。”3月7日，全国人大常委会委员范徐丽泰在接受北京青年报记者专访时表示，如果能加深香港与内地的了解，抓住“粤港澳大湾区”发展建设的契机，香港将重振“东方之珠”的荣光。范徐丽泰表示，她通过建立“励进教育中心”，让香港的教师尤其是中学教师多一些机会，了解国家现阶段的发展情况，重新认识内地。

谈之前工作

关心的生态环境有很大改善

北青报：您今年不再以全国人大代表的身份参加大会，而是列席旁听，身份的转变带来什么变化？

范徐丽泰：现在我不是人大代表了，可以在列席旁听的时候给予意见，但没有投票权。我之所以还在列席，是因为根据规定，等新一届全国人大常委会委员选出来，我才算完成任务。

北青报：从香港立法会卸任后，您担任全国人大常委会委员时间长达10年，最关心什么问题？

范徐丽泰：这几年，我都在关注生态环境问题，包括参与到一些执法检查中。这5年来，国家在生态建设方面做了很多工作，除了之前的“大气十条”，跟着出来了“水十条”“土壤十条”等政策，投入很多资源，财政支持也很到位。所以，现在的生态环境有很大改善，可以说，效果是有目共睹的。当然，未来还有很多生态问题有待解决，不能掉以轻心。

谈励进教育

带师生赴内地交流消除误解

北青报：从2016年开始，您花了很多精力主办“励进教育中心”，是希望达成什么样的目标？

范徐丽泰：当时创办的一个契机，是香港的一些年轻人对国家不了解，他们对国家的历史、现状都不了解。在我那个年代，近100%的香港年轻人是要学习中国历史的，但现在只有10%到11%的年轻人在选修中国历史。所以我们觉得，应该推广中国的历史和文化，这也是香港不少年轻人所欠缺的。

目前开展了不少活动，最主要的让教师（尤其是中学教师）多一些机会，了解国家现阶段的发展情况。

举一个例子来说，一些香港的教师，认为内地煤矿是很脏、很危险的地方，觉得煤矿工人的脸是黑的，穿着邋遢，其实大型煤矿早就现代化了。所以，我们在内地一家国企的支持下，每一年暑假带领40名老师，去看机械的地下煤矿，看那些在煤矿上班的人有硕士、博士；看露天的开采现场，以及开采之后如何放回泥土、种草，恢复原来的生态；去看“煤化油”的过程，炼出的油纯度高，用的水最后也是干净的、可以喝的。这些现场，被教师们拍成照片、短片等，可以拿来和学生们分享。

北青报：针对青少年，是否也开展类似的活动？

范徐丽泰：针对学生的活动也有，比如，带学生去参观福建的土楼。我们不单是观光游览，我们会组织喜欢打羽毛球、乒乓球的学生，让他们和福建的运动员一起交流，有空闲的时间再去看那些文物。让他们在做自己感兴趣的事情的同时，可以接受传统文化的熏陶。

我们还在网页上设置了有关中国历史文凭考试的60道模拟试题，每道题目有答案，并有详细解读知识点。每道题目生成3个选择题，这180道选择题，只要学生达到50分以上，就能获得书券。再比如，开展“声星讲故事”活动，邀请知名人士讲历史故事，然后答题目，赢书券。我们亦将内地的航天技术、高铁等发展情况，通过动画短片的形式呈现在网页上。

今年，我们将邀请400家幼稚园的教师，去学习升国旗、唱国歌的礼仪，这样幼稚园的小朋友就会通过老师，了解到这些知识，让他们从小对“国家”有一个初步的观念。这个活动，目前已经有300家幼稚园报了名。以前，香港的这种国民教育是相对缺失的，现在励进教育中心在社会人士和企业的支持下，希望做好这件事，让青少年、孩童从小就知道，自己是中国人。

谈年轻人发展

要让更多人捕捉到内地商机

北青报：您如何解读现在一部分香港民众对内地的态度转变？

范徐丽泰：举个例子来说，我有一个深圳的朋友告诉我，10年前来到香港，问路的时候感觉香港当地人是很热情的，告诉你路怎么走，给你指巴士站台的位置，但现在，再到香港问路，可能会有一部分当地人说“不清楚”，显得漠不关心。

这种变化，我认为是一种心态上的退步。一些人开始自认是“本土派”，觉得游客带来交通拥堵，甚至认为他们抢占了资源。实际上，旅游业对香港经济大有裨益。你怕人家来争你的饭碗，那你就提升自己的能力，你对自己没有信心，又不愿意努力，还担心别人比你（发展得）更好，造成排外的情绪，实在是损己不利人。

北青报：您如何评价香港部分高校的年轻人，在爱国精神方面的认同感缺失？

范徐丽泰：其实大部分在高校就读的年轻人，在政治上没有明显的意识。可一部分高校教员的政治立场，影响了一部分年轻人。这些学生的观点行为被刊登在报章上、网上，会给人一种错觉。

我们发起励进教育中心，通过让教师客观认识国情，再传达给学生。

我们也访问了在厦门大学、复旦大学就读的一些香港学生，通过年轻人的视角，让更多的香港年轻人了解真实的内地。让香港更多的年轻人意识到，内地也有学习和事业的机会，更可能有很多新的机遇。

谈香港经济

要抓住粤港澳大湾区的机会

北青报：在人才与资金快速流动的当下，香港怎么在保持自身特色的基础上，获得更大的发展空间？

范徐丽泰：香港现在有一个很好的机会。去年政府工作报告提出打造“粤港澳大湾区”，今年提到会制定详细的发展规划。这个月底，我会组团带40名教师去大湾区进行为期5天的考察，去看看大湾区里面的科技、教育、医疗保障、生态保护和经济发展。

大湾区的发展，首先是在经济上互补不足。其次，香港高铁通车后，就会有打造“1小时生活圈”的基础。到时将会解决很多难题，比如，香港人可以选择住到大湾区去。

还有一个人口老龄化的问题。约十多年前，香港一个慈善机构在广东肇庆建了条件很好的老人院，但很少香港人去住。为什么？第一，因为两地车程两个多小时，老人担心子女看他们不方便；第二，担心一旦生病了，不能及时回香港就医。“1小时生活圈”建成后，养老问题也能得到缓解。

北青报：去年，有说法称“深圳GDP超越香港”。您怎么看外界拿深圳、香港等城市进行比较？

范徐丽泰：过去5年，香港特区政府想要做些事情，包括立法、拨款等，会受到立法会内的反对派议员阻碍，造成很多计划一拖再拖，难以推进。我觉得，香港、深圳、上海、新加坡、东京这些城市，就像在同一个跑道上的“选手”，现在别人都努力地跑，深圳、上海跑得很快，但香港“选手”的手和脚在相互打架，自然就跑不起来。现在香港新一届特区政府，积极有为，希望这种情况能得到改善，香港多的是聪明、勤勉的人才，愿意投身到香港和内地发展建设。所以说，“深圳的GDP超过香港”，对香港是激励，我们要恭喜深圳，更要努力提升自己的实力，全力以赴追上去。

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责任编辑：霍宇昂