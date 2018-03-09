北京197家市级部门预算公布 30亿投向学前教育

北京197家市级部门预算公布，首次公开“百万亩造林绿化行动计划”等重点支出项目情况

市级部门预算公布 30亿投向学前教育

多个部门“三公”预算继续压缩，首次公开“百万亩造林绿化行动计划”等重点支出项目情况

新京报讯 （记者沙璐）3月8日，北京市197家市级部门集中在首都之窗公开2018年度部门预算情况。除法定涉密信息外，所有使用财政资金的部门全部公开本部门预算。值得注意的是，此次首次公开了“促进基础教育事业发展（学前学段）”等2项市级重点支出，以及“新机场北线高速”等3个市级重大投资项目的情况。

多个部门“三公”预算继续压缩

北京市财政局副局长、新闻发言人韩杰介绍，今年进一步扩大公开范围。除法定涉密信息外，所有使用财政资金的部门全部公开本部门预算。

记者统计发现，此次共有197个市级部门公开了预算，包括市委、市人大、市政府、市政协工作部门56个；议事协调机构和临时机构的办事机构9个；市政府派出机构3个、市检察院系统22个；市法院系统23个；市群众团体、民主党派22个；市委、市政府直属事业单位22个；市国有企业及所属事业单位22个；其他机构和单位18个。

《关于北京市2017年预算执行情况和2018年预算的报告》提出，2018年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排8.09亿元，较2017年预算下降12.9%。

记者注意到，多个部门今年“三公”预算经费继续压缩。比如北京市交通委2018年“三公”经费财政拨款预算1428.09万元，比2017年减少351.45万元；北京市住建委2018年“三公”经费财政拨款预算162.39万元，比2017年减少111.16万元。

部门预算公开内容不断细化

记者注意到，公开程度和内容进一步细化和丰富。由原来的6张表格调整优化为11张表格，将政府性基金预算等报表单独展现。

公开的11张表格具体是：收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算财政拨款支出表、一般公共预算财政拨款基本支出表、一般公共预算财政拨款项目支出表、政府性基金预算财政拨款支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府购买服务预算财政拨款明细表、项目支出绩效目标申报表。

在公开部门总体收支情况、项目支出情况、“三公”经费预算和项目绩效目标等的基础上，政府购买服务目录及预算也首次随部门预算公开。

焦点1

首次公开市级重点支出和重大投资项目情况

百万亩造林首年预算投入106.6亿元

今年北京市首次将提交市人代会审议通过的重点支出和重大投资项目情况向社会公开。

具体包括“促进基础教育事业发展（学前学段）”、“新一轮百万亩绿化造林行动计划”2项市级重点支出，以及“新机场北线高速”等3个市级重大投资项目。公开内容包括政策依据、绩效目标、预算安排等情况。

北京市园林绿化局公布的《新一轮百万亩造林绿化行动计划及2018年建设任务和资金预算情况》显示，新一轮百万亩造林绿化涉及全市16个区，建设任务主要安排在城市核心区、中心城区、平原地区和浅山区。工程规划期为2018年至2022年五年时间，共10项重点任务。预计新增造林100万亩，初步估算绿化建设总投资约为406亿元，其中2018年资金预算106.6亿元。

记者注意到，2018年的重点任务中包括首都新机场及周边区域建设大尺度森林1万亩；围绕冬奥会、世园会，新增造林绿化1.6万亩，建设生态廊道，改造提升4.3万亩；2018年建设各类公园绿地、小微绿地、城市森林1万亩，建设城市休闲公园10处、城市森林11处、口袋公园及小微绿地50处，新增健康绿道100公里、屋顶绿化12万平方米。

市教委《2018年学前教育专项转移支付预算安排情况》显示，2018年安排学前专项转移支付资金30亿元，由各区统筹安排，并制定相应的管理细则。绩效目标为2018年预计新增幼儿园学位数量30000个，常住人口入园率不低于71%。普惠性幼儿园比例不低于75%。

韩杰表示，将重点支出和重大投资项目向社会公开是进一步落实《预算法》及《北京市预算审查监督条例》要求的重要举措，有利于加强公众对重大项目、重点资金安排情况的审查监督力度，有利于进一步规范财政资金的运行。

焦点2

首次公开部门政府购买服务目录及预算

政府购买服务预计花4128.96万元

2018年，北京市首次随部门预算一并公开各部门的政府购买服务目录及预算。“这便于公众更好地了解和监督各部门政府购买服务项目的实施，有利于促进政府购买服务的公平、高效，提高公共服务供给水平。”韩杰说。

部门预算显示，2018年北京市发改委部门政府购买服务预算总额4128.96万元。同时公布的《政府购买服务预算财政拨款明细表》显示，市发改委政府购买服务目录及项目包括法律服务、课题研究和社会调查、会议和展览、后勤服务等。

韩杰表示，政府购买服务是预算管理制度改革的重要内容，政府购买服务目录是政府购买服务种类、性质和内容的集中反映，是部门编报政府购买服务项目预算、组织实施政府购买服务的依据和参考。

她介绍，2017年，为更好地规范政府购买服务行为，市财政组织各部门梳理政府购买服务事项，编制了分部门的政府购买服务目录，只有纳入目录的事项才能申报政府购买服务项目预算。

■ 追访

北京预算公开9年实现全覆盖

自2010年以来，北京市公开部门预算至今已走过9年历程。北京市财政局副局长、新闻发言人韩杰介绍，北京市在公开范围上已经实现“全覆盖”。

目前，除涉密信息外，所有使用财政资金的市级部门全部公开本部门预算。此外，还进一步将使用财政资金的企业所属事业单位纳入公开范围。

“公开内容上更加完整、规范。”韩杰说，在按照中央要求公开各部门职能、预算单位构成等内容的基础上，北京市主动扩展公开了各部门所有项目支出预算、政府购买服务信息，以及部分涉及面广、社会关注度高的行政事业性收费事项等内容，主动将所有500万元以上的重点项目支出绩效目标予以公开。

在“三公”经费公开方面，除落实中央要求公开出国团组数、公车保有量、公务接待批次人次、逐项增减原因的基础上，北京进一步增加了公务接待费的使用方向和出国经费涉及的主要项目的公开，还主动将市级“公务用车运行维护费”细化为公务用车“燃油、保险、维修及其他”四项支出明细，进一步以公开促进预算管理工作的提升。

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责任编辑：霍宇昂