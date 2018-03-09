深圳严管外卖小哥 1年违章3次交警通知平台辞退

原标题：深圳严管外卖小哥1年违章3次要被开

资料图：民警正在给外卖小哥们上交通安全教育课。中新社发 钟欣 摄

深圳严管外卖小哥1年违章3次要被开

深圳交警针对外卖配送员交通违法推出“史上最严”新规；律师称执法中应寻找“平衡点”

3月7日，深圳交警针对外卖配送员交通违法情形，推出“三级处罚机制”，被称为“史上最严”。

新京报记者从深圳市公安局交通警察局禁摩限电办公室获悉，从当天起，深圳市范围内的外卖配送员，一年内因交通违法被处罚，首次将处以“禁行”一周，第二次延长为一个月，第三次被处罚，则通知送餐平台予以辞退。

多家外卖配送平台在深负责人称，已与深圳交警签署安全承诺书，将加强配送人员交通安全教育。深圳交警表示，这一新政出台，是基于外卖送餐车所涉交通违法事故增多，对这一新兴行业实行监管的举措。

处罚从“禁业”直至辞退

新京报记者从深圳市公安局交通警察局禁摩限电办公室获悉，3月7日起，针对外卖配送员施行的交通违法“三级处罚机制”，将得到进一步强化。

所谓“三级处罚机制”，指依据外卖配送人员交通违法次数，对其实施的三种不同等级处罚措施。具体内容为，配送员一年内第一次被交警处罚的，停止涉事人员骑行外卖送餐车一周；第二次被处罚的，“禁业”时间延长为一个月；第三次被交警处罚的，则通知送餐平台，对其予以辞退。

深圳交警禁摩限电办一名工作人员介绍，为保证“三级处罚机制”实施效果，深圳交警与辖区内的外卖送餐平台建立共享调度中心，涉及配送行业的交通违法信息，每周都会即时向各辖区交警大队及外卖企业进行通报。

除此之外，深圳交警各辖区大队还建立配套培训学习点，制定培训课程，并督促涉交通违法的配送员，在停驶期间必须到违法地辖区大队接受培训学习1天，培训结束后才可进入交通违法处理程序。同时，外卖配送人员有交通违法记录，在15天内未处理且未向辖区大队报告有关情况的，涉事企业违法所在地配送网点的全部外卖配送员，都需要停业整顿三天，通过辖区大队培训学习后，方可再次实施配送。

各平台称将加强交通培训

深圳交警禁摩限电办上述工作人员表示，各家配送企业在深圳市范围内开展业务，均需遵守“三级处罚机制”，不得录用“禁业”期内或辞退人员。如果发现有违规录用现象，相应辖区大队将追究涉事企业的责任。除此之外，受到辞退处理的配送员，1年内不得在各送餐企业被再次聘用，“相当于建立了一个针对全行业的‘黑名单’制度。”

上述工作人员称，在一般以上伤亡的交通事故中，外卖送餐车经认定负次要、同等、主要责任的，辖区交警大队将督促其所在网点所有配送员工停工一天、三天、五天。停工期间，所有配送员工均需按规定接受培训，之后才可以继续进行送餐工作。

新京报记者了解到，所谓“一般以上伤亡”，是指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上。此外，针对外卖配送平台，深圳交警禁摩限电办称，未来每月将向社会通报各外卖送餐企业涉交通违法情况，对于排名前三的企业，警方将约谈其在深负责人。

美团外卖、饿了么负责深圳地区业务的工作人员介绍，目前，平台均已与深圳交警签订交通安全文明承诺书，将加强对员工交通安全意识的培训。

■ 背景

深圳1.5万外卖小哥交通违法比例高

新京报记者从深圳交警获悉，强化“三级处罚机制”的背景，是外卖市场不断扩大，配送人员规模日益增长，涉外卖配送的交通事故增多。与此同时，深圳交警此前的监管，主要集中在快递车辆，对外卖行业则一直未采取有效措施，监管存在不足。

深圳交警提供的数据显示，目前在深圳，各外卖平台企业名下共有1.5万名配送员，绝大多数使用电动自行车进行末端配送。由于送餐时间紧、单量大等因素，外卖送餐员涉交通违章比例普遍较高，主要表现为闯红灯；赶时间走机动车道；逆行；使用不符合国家标准的电动自行车等。2017年至2018年3月5日，深圳市共发生涉外卖非机动车道路交通事故12起，死亡6人，受伤7人。此外，深圳交警曾于2017年9月5日至6日在全市范围开展专项集中整治行动，共查处涉外卖送餐车违章1422宗。

深圳当地媒体报道，3月2日晚，罗湖发生了一宗出租车撞上安全岛的交通事故，造成1死3伤，初步调查结果表明，事发原因为一辆出租车避让一名闯红灯的外卖配送员。

按照深圳交警的说法，外卖配送人员的交通安全，与送餐平台的管理模式有较大关系。从管理模式上来划分，深圳市内的送餐平台主要有直营、加盟、承包经营三种。

其中，直营企业对骑手管理较为严格，平台有专业的培训部门及培训机制，配送员的行为可纳入统一监管，“这类企业的送餐骑手大多穿着工衣、戴头盔，基本能遵守交通法规”。而加盟及承包经营商，管理上相对欠缺，大多无具体骑手管理机制，表现为工服不统一、不戴头盔。“特别是承包经营模式，这种模式下的外卖送餐员，可以同时接受各个平台的派单，争抢时间，存在较大的交通安全隐患。”

早在2017年8月，针对外卖配送人员，深圳交警已设立准入机制。按照深圳交警的规定，外卖配送人员需在网上进行交通规则答题考试，合格后才可以上路行驶。在工作中，送餐员应该佩戴工作证件、穿着反光背心、戴安全头盔。如未通过网上交通安全知识考试，驾驶送餐电动自行车上限行道路行驶的，将被扣留车辆，并处2000元罚款。

■ 声音

律师：新规有威慑力应避免“越权”

所谓“禁摩限电”，是深圳交警自2012年起，对摩托车实行禁行，并对电动车上路进行严格限制。深圳市食品行业协会秘书长韩向楠在接受媒体采访时曾表示，“外卖行业是深圳‘禁摩限电’政策之后的新兴事物，需要新的规范管理。”

深圳交警称，对外卖配送人员实行“三级处罚机制”，是依据2015年修订的《深圳经济特区道路交通安全管理条例》。新京报记者注意到，上述条例中规定，交通运输管理部门“应当建立道路运输单位营运车辆驾驶员的道路交通安全违法行为记分、交通事故负同等以上责任情况与其从业资格挂钩制度，并根据情节轻重予以暂扣或者吊销从业资格证”。

北京泽永律师事务所律师王永杰表示，依据上述条例，如果将外卖送餐视为一个行业，则深圳交警施行的“三级处罚机制”，可视为“与从业资格挂钩制度”。不过，王永杰同时表示，地方在制定新政时，应当考虑其具体实施效果和社会影响，深圳此次新的规定，将外卖配送员的个人行为，与针对整个外卖运营网点的处罚相结合，固然能够起到威慑作用，但也不免有“连坐”之嫌。在实际执法中，应当在配送员、网点、平台之间，寻找平衡点，避免“越权”。

本版采写/新京报记者 王煜

责任编辑：霍宇昂