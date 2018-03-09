人民日报海外版：中国特色大国外交呈现新气象

原标题：中国特色大国外交呈现新气象（望海楼）

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月09日 第 01 版）

中共十九大报告确立了中国特色大国外交的总目标，擘画了新蓝图。3月8日，中国外交部长王毅出席十三届全国人大一次会议记者会，围绕中国外交政策和对外关系回答中外记者提问，解读新时代中国外交的目的和宗旨，直面怀疑和指责，阐释构想与希望，增进与国际社会的沟通与理解。

元首外交举旗定向。王毅指出，中共十八大以来，国家主席习近平作为中国特色大国外交的总设计师，亲自擘画和推进精彩纷呈的元首外交，遍访世界57个国家，接待了110多位外国元首访华。针对许多全球性问题，习主席提出了令人耳目一新的倡议，有效提升了中国的国际地位和影响。习主席的领袖风范和人格魅力，为中国赢得了朋友。

实干服务于发展，这是中国外交的分内之事。王毅说，中国外交将适应新形势，按照高质量发展的需要，为“走出去”、“引进来”，扩大对外合作创造更有利条件，为国内发展营造更良好国际环境。未来，外交部将推出的具体举措包括打造地方省区市全球推介活动的增强版；创办反映重大改革开放举措的专题推介，更有针对性地讲好中国故事。今年中国外交部将向全球推介雄安新区。同时，领保工作将在打造海外平安体系的道路上继续前行。这让中国外交更接地气，更加贴近民生。

四大主场活动好戏连台。今年中国外交亮点纷呈：博鳌亚洲论坛年会，主旋律是改革开放；在青岛举行上海合作组织峰会，主旋律是弘扬“上海精神”；中非合作论坛峰会，主旋律是“一带一路”；在上海首次举行中国国际进口博览会，主旋律是市场开放。上述四场活动主题鲜明，环环相扣，相得益彰，将多方位展现中国负责任大国的抱负与担当，有力地推动我内外工作更上层楼。

“所谓‘中国威胁论’可以休矣。”针对西方近来渲染中国的“锐实力”，臆造“中国崩溃论”或“中国威胁论”，王毅进行严辞批驳，指出，随着中国的持续发展，“中国崩溃论”自己先崩溃了，变成了一个国际笑柄。“中国威胁论”虽然有了新的翻版，但更加不得人心。中国是全球经济增长的主要贡献者，年均贡献率达到30%以上，超过了美国、日本以及欧元区国家的总和；中国是全球减贫事业的主要贡献者，贡献率超过了70%，创造了人类发展史上的奇迹；中国还是维护世界和平的主要贡献者。在这些数据面前，西方舆论对中国的抹黑与歪曲不攻自破。

机遇总是留给有准备的人。只有正确认识当今时代潮流和国际大势，才能在历史的洪流中不被淘汰、勇往直前。2018年是贯彻落实中共十九大精神的开局之年，中国外交将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，亮出新作为，展现新气象，闪耀新风采，同各国一道共同构建新型国际关系，共同构建人类命运共同体，建设一个更加美好的世界。

（作者为中国国际问题研究院常务副院长、研究员）

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责任编辑：霍宇昂