三严三实提出四周年 新华社：过硬作风担时代使命

原标题：用过硬作风担当时代使命——写在“三严三实”提出四周年之际

新华社北京3月8日报道，干事创业，没有过硬的本领不灵，没有过硬的作风不行。

3月7日，习近平总书记在广东代表团参加审议时强调，要认真落实新时代党的建设总要求，努力把各级党组织锻造得更加坚强有力，从各级领导干部做起，从一件件小事抓起，坚决防止不良风气反弹回潮。

这是以习近平同志为核心的党中央对作风建设一以贯之的清醒认识，更是对责任持之以恒的勇毅担当。

时间回到四年前。2014年3月9日，习近平总书记参加十二届全国人大二次会议安徽代表团审议，提出“三严三实”的要求，强调各级领导干部都要树立和发扬好的作风，既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实。

“三严三实”的精辟论述，蕴含着党员干部的修身之本、为政之道、成事之要。四年来，以严和实的精神砥砺党性、锤炼作风、磨炼意志、锻炼本领，党风政风持续好转，社会风气随之改善，广大党员干部焕发出干事创业的崭新风貌，全党全国各族人民凝聚起实干兴邦的磅礴之力。

走进新时代，以严和实的精神展示新气象

驰而不息抓作风。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推出改进作风的一系列重大举措，为作风建设赋予新的时代内涵。

从认真落实党中央八项规定精神，到深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，一条条敢于动真碰硬的举措陆续推出，从实处着力铲除沉疴积弊，成效显著。

作为加强党的思想政治建设和作风建设的重要举措，“三严三实”专题教育是对党的群众路线教育实践活动的延展深化。

“立出好规矩、好标杆、好要求，这就是‘三严三实’。”中央党校教授辛鸣说。

“身子往下沉，形象树起来。”全国人大代表、安徽省科技厅副厅长罗平真切感受着“三严三实”带来的作风之变。

罗平是第十二届、十三届全国人大代表。四年前，她现场聆听了习近平总书记参加安徽代表团审议时的重要讲话，至今仍清晰记得当时的场景与激动的心情。

“习近平总书记关于‘三严三实’的重要论述，思想深刻、内涵丰富、语重心长，我们听后备受鼓舞。”罗平说，作为职责在肩的领导干部，必须时刻铭记、自觉践行“三严三实”，以己正立信，以无私树威，以务实兴业。

修身、用权、律己，谋事、创业、做人，“三严三实”专题教育的扎实开展，帮助广大党员干部在思想、作风、党性上又一次集中“补钙”“加油”，努力使严和实成为一种习惯、化为一种境界。

立根固本，广大党员干部挺直精神脊梁，坚守精神家园——

在周恩来同志的母校南开大学，从前年起，每年的9月25日，学校都要开展“学习周恩来精神、践行南开人责任”的主题教育活动。

“严以修身被放在第一位，足见对于党员干部来说，加强党性修养，坚定理想信念，提升道德境界是何等重要。”全国政协委员、南开大学校长曹雪涛说，周恩来同志的崇高精神、高尚品德、伟大风范，感召和哺育着一代又一代中国共产党人，“作为南开人，我们要传承弘扬宝贵精神财富，以‘三严三实’要求自己，在日常工作生活中修身修德”。

“修枝剪叶”，广大党员干部改造提高的自觉性不断增强——

各地区各部门各单位的党员领导干部联系班子和个人实际，深入查摆问题，突出政治纪律和政治规矩，严肃认真开展批评和自我批评，营造良好政治生态。

“批评不留情面，有‘辣味’但是很真诚。”福建漳州市委副书记、市长刘远代表说，民主生活会是“三严三实”专题教育的“关键动作”，找到存在“不严不实”的“病灶”，才能明确今后的努力方向和改正措施，从而也更清晰地认识到打扫思想灰尘、祛除不良习气、纠正错误言行是永无止境的。

真抓实干，广大党员干部增强执行力，更好推动改革发展稳定各项工作——

这些年，安徽实施创新型省份建设的步伐不断加快。发展过程中，新情况不可避免地出现，新政策需要落实到位，对干部队伍的素质能力提出了更高要求。

“这就要求我们沉下身去，讲好‘实’字，从实际出发谋划工作，让政策符合实际情况和客观规律，让业务水平与时俱进。”罗平说，“我们在制定科技政策时，都要广泛征求地方科技部门及企业、高校院所意见。政策出台后，组织解读培训，并通过调研及时发现问题，协调处理。”

政者，正也。党员干部作风硬起来，能力提上去，在新时代展示新气象，才能让事业的根基更加牢固，前进的步伐始终坚定。

适应新要求，以严和实的精神激发新动力

作风建设永远只有进行时，没有完成时。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央提出一系列新要求新部署，向世人充分表明了中国共产党永不懈怠推进正风肃纪、坚定理想信念的鲜明态度。

对于作风建设，习近平总书记念兹在兹。3月5日下午，在参加他所在的十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时，习近平总书记强调，群众对一些地方脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象非常反感，要认真加以解决。

“‘四风’之所以没有彻底扫除，说到底，就是一些人在做人、做事、为政、用权方面仍存在严重问题。”全国政协委员、中央党校校委委员、一级教授韩庆祥说，“三严三实”专题教育要求不分批次、不划阶段、不设环节，要融入领导干部经常性学习教育，正是作风建设永远在路上的应有之意。

“面对作风问题的顽固性反复性，‘三严三实’的重要性怎么强调都不过分，也永远不会过时。”全国人大代表、北京市怀柔区渤海镇北沟村党支部书记王全说。

北沟村有30多名党员。在王全看来，党员干部要发挥模范带头作用，这体现在做人、做事严格遵守“三严三实”，“党员干部的作风好、本领强，对于村里的发展至关重要”。

一个村子如此，一个国家更是如此。

站在新的起点上，党要带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须坚定不移地建设伟大工程，推动全面从严治党向纵深发展，把党建设得更加坚强有力。

新时代提出新要求，打铁必须自身硬。

党的十九大报告提出，弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

“打铁必须自身硬，是我们党面向新征程许下的铮铮诺言。”韩庆祥表示，从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育，作风建设聚焦“自身硬”这个目标来进行，硬在政治、硬在信念、硬在精神、硬在能力、硬在作风。

新要求呼唤新动力，党员干部是关键。

学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领……新时代，对党员干部提出增强各项本领的要求。

一些代表委员表示，这是党员干部面对的更高标准的“责任书”，提升执政能力和领导水平，必须始终弘扬严和实的精神，才能不断增强统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的创造力凝聚力和战斗力。

“我们要坚持标本兼治、强化教育引导，以勤政务实、敢于担当为新时期好干部的评价标准，让广大干部日常工作能尽责、难题面前真负责、出现过失敢担责，构建鼓励有作为、防止不作为的长效机制，打造一支忠诚、干净、担当的队伍。”全国人大代表、天津市纪委书记、天津市监察委主任邓修明说。

面向新征程，以严和实的精神绘就新画卷

改革发展的一切成就，都是干出来的。

今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

越是攻坚克难的时刻，越是凸显作风过硬的重要。

今年的政府工作 报告明确提出：广大干部要提高政治素质和工作本领，求真务实，干字当头，干出实打实的新业绩，干出群众的好口碑，干出千帆竞发、百舸争流的生动局面。

谋发展、谈改革、思创新，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战……全国两会上，各行各业的代表委员描绘了一幅幅向着美好生活进发的生动图景，交织成波澜壮阔的时代画卷，也为践行“三严三实”标注下鲜活的注脚。

践行“三严三实”，党员干部在脱贫攻坚战场上举起高高飘扬的旗帜——

141个贫困村出列、16万多人脱贫，位于大别山区深处的湖北黄冈，为2018年立下脱贫“军令状”。

“这是一场‘啃骨头’的硬仗，我们要咬定脱贫目标，确保重大任务如期完成。”全国人大代表、湖北省黄冈市市长邱丽新说，“静下心、沉下身、扎下根，用‘搬石头’工作法，把乡村振兴战略作为新时代三农工作的总抓手，依托我们当地正在进行的红色‘头雁’工程等具体项目，确保脱真贫、真脱贫。”

践行“三严三实”，党员干部办实事求实效，营造创业发展的良好环境——

贵州贵阳货车帮科技有限公司是一家在贵州推进大数据战略行动中快速发展起来的企业。公司首席执行官罗鹏代表对发展过程中见证的党员干部工作状态，很是感慨。

“他们有‘投资人’的眼光、‘孵化器’的心态，对不了解的事物认真学、勤于问。有这样的状态，我们有什么事干不成？”罗鹏说，没有全面从严治党，就没有企业的宽松创业，没有具有创业精神的政府，就没有现在的大数据产业繁荣发展。

践行“三严三实”，党员干部在奋进道路上勇担责任带头领跑——

塘约村地处黔中腹地，过去几年，风清气正的党风之变，带来集体经济的壮大、乡风民俗的再造，村人均纯收入从4000元上升到11200元，村集体经济从零猛增到300多万元。

“现在，如何让塘约村的经济更上一层楼，是摆在大家面前的迫切问题。”身为全国人大代表的村党总支书记左文学说，全村党员对村里各项资源进行了数月的摸底排查，并请来专家出主意，从实际出发制定了一二三产融合发展、把村办企业的厂房开在家门口、稳定村内就业等计划，获得村民一致认可。

梦想就在前方，需要我们用信念去坚守；使命无比光荣，需要我们用实干去托举。

奋进新征程，广大党员干部唯有深入坚持严以修身、严以用权、严以律己、谋事要实、创业要实、做人要实的要求，以清风正气赢得民心，用发展实绩造福百姓，才能奋力书写更加精彩的“中国答卷”。

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责任编辑：霍宇昂