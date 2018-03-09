5年“打虎”成绩单来了 这些名字出现两高报告中

原标题：五年打虎成绩单来了！刚刚，这些名字出现在“两高”报告里

3月9日下午，十三届全国人大一次会议举行全体会议听取和审议“两高”报告。

北青菌梳理了今年“两高”报告中出现的一些名字，这些名字背后，是这五年来的“两高”打虎成绩单。

最高人民法院院长周强（左） 最高人民检察院检察长曹建明（右）

周永康、薄熙来、郭伯雄、令计划

最高法院院长周强在作报告时总结了过去五年的工作。他表示，2013年至2017年，最高法受理案件82383件，审结79692件，分别比前五年上升60.6%和58.8%，制定司法解释119件。地方各级法院受理案件8896.7万件，审结、执结8598.4万件，结案标的额20.2万亿元，同比分别上升58.6%、55.6%和114.6%。

周强表示，在过去五年严惩贪污贿赂犯罪，审结贪污贿赂等案件19.5万件26.3万人，其中，被告人原为省部级以上干部101人，厅局级干部810人，”依法审理周永康、薄熙来、郭伯雄、令计划、苏荣等重大职务犯罪案件，在白恩培案中首次依法适用终身监禁。

周强表示，在依法惩治行贿犯罪方面，判处罪犯1.3万人，依法审理贪污扶贫款、农资补贴等犯罪案件，严惩发生在群众身边的腐败。“完善犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序，依法审理任润厚等案件，决不让腐败分子在经济上得到好处。依法审理红通1号杨秀珠等案件，决不让腐败分子逃脱正义的审判”。

最高人民检察院检察长曹建明在工作报告中透露，在党中央统一领导下，党的十八大以来，检察机关对周永康、孙政才、令计划、苏荣等120名原省部级以上干部立案侦查，对105名原省部级以上干部提起公诉。

—热点回应—

“狼牙山五壮士名誉权案”

最高法院院长周强表示，“依法审理侵犯狼牙山五壮士名誉权系列案件，坚决维护英雄形象”时，会场响起了掌声。

周强接着表示：“依法审理医生电梯内劝阻吸烟案、朱振彪追赶交通肇事逃逸者案，让维护法律和公共利益的行为受到鼓励，让见义勇为者敢为，以公正裁判树立行为规范，引领社会风尚”，话音刚落，掌声再一次响起。

扫黑除恶

最高法院院长周强在报告中强调，严厉打击黑恶势力犯罪，依法审结刘汉、刘维等36人组织、领导、参加黑社会性质组织等案件。严惩重大责任事故、危险驾驶等危害公共安全犯罪，审结相关案件127.1万件。积极参与禁毒斗争，审结毒品犯罪案件57.1万件。

最高检察院检察长曹建明在谈及过去五年工作时透露，过去5年，起诉刘汉、刘维等为非作歹、欺压百姓的黑社会性质组织犯罪8932人，立案侦查为黑恶势力充当“保护伞”的国家工作人员333人。

纠正冤案错案

“对错案发现一起，纠正一起，再审改判刑事案件6747件”，最高法院院长周强在作报告时表示，“其中依法纠正呼格吉勒图案、聂树斌案等重大冤错案件39件78人，并依法予以国家赔偿，让正义最终得以实现”。

严查受贿行贿

曹建明透露，过去五年，严肃查办国家工作人员索贿受贿犯罪59593人、“围猎”干部的行贿犯罪37277人，较前五年分别上升6.7%和87%，严肃查办不作为、乱作为的渎职侵权犯罪62066人，依法查处“万吨小麦霉变”、“地铁问题电缆”等事件背后的渎职等犯罪。

涉医犯罪

“2013年温岭杀医案发生后，立即部署打击涉医违法犯罪专项行动。”曹建明在作报告时表示，“2014年起又连续3年与公安部、国家卫生计生委共同发布意见，坚决惩处涉医犯罪、维护医疗秩序，推进构建和谐医患关系”。

金融诈骗

曹建明介绍，过去5年，检察机关积极投入互联网金融风险专项整治，起诉破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪14.4万人，是前五年的2.2倍。

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责任编辑：张玉