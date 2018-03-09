导演林超贤：红海行动是我拍得“最难受”1部电影

原标题 专访导演林超贤：《红海行动》，我拍得“最难受”的一部电影

本期侠客风云会，我们邀请到了《红海行动》的导演林超贤。

2年前，林超贤导演的《湄公河行动》在国内上映，其电影中展现的真实、激烈的国家行动，一度点燃了观众的爱国热情。

这次的《红海行动》凭借战乱地区撤侨、特种兵解救人质、打击恐怖主义等精彩内容和超高还原度的战争场面，在上映20多天后就拿下了超过32亿的票房，刮起一股叫好又叫座的风潮。

再次执导“主旋律”影片，林超贤是如何呈现这样的题材的？拍摄《红海行动》的背后又有着怎样的故事与思考？

今天的侠客风云会，我们与林超贤导演面对面。

1。《湄公河行动》讲国家在境外打击毒枭，《红海行动》则是中国海军在国外撤侨。从您的角度讲，为什么会接手这样“主旋律”题材的电影？

林超贤：我以前一直对警匪片和动作片非常喜欢，尤其是枪战题材。但是，我从来没有想过拍军事题材的电影。因为我们在香港，想故事怎么也想不到这种背景、这种规模的电影。

在拍了一段时间的警匪片后，我突然觉得是不是应该要改变一下，我就在想警匪片怎么能突破，或者是整个警匪片的方向应该怎么走？就在这时，我碰上了《湄公河行动》这部电影。我一听《湄公河行动》这部电影的背景，我觉得我在等的那种突破就在眼前了。

像《湄公河行动》这种被称为主旋律的电影，其实大家都是不太敢碰的，因为要经过很多部门，经过很多体制去管理，这其实对于创作人来说是个非常大的难关。但是我觉得还是尝一尝吧。

完成了《湄公河行动》之后，确实有一种让大家眼前一亮的感觉，大家发现原来一直害怕的这种创作的困难，它是有一个空间的，它是可以达到这样一种程度的。所以这次我知道海军想去拍一个电影之后，我觉得我想拍，就这样有机会拍了这样一部战争片。

2。我们知道《湄公河行动》是由公安部支持拍摄的，这次的《红海行动》出品方之一是中国海军，他们给了您怎样的资源支持？

林超贤：其实我刚开始跟海军坐下来谈的时候，我也在问，到底你们的支持是在一个什么样的层面上？如果只是用海军的名义拍一个和海军有关的故事，那就没有意义了，是吧？

当时海政（中国人民解放军海政电视艺术中心）就跟我说，他们是真的很想把“也门撤侨”这件事情的全貌，通过用海军所有的装备力量去还原。他们都是完全投入、支持我林超贤的。他们说，你想要什么，你说，我们来安排。就是这几句话，我就看到了一种决心。做一个电影，大家都有同一个决心的话，那就有力量。

3。在《红海行动》中能看到大量西方经典战争片的元素，比如《黑鹰坠落》中的城市巷战，《疯狂的麦克斯》中的沙漠追逐，又比如《风语者》和《兵临城下》。您认为如何艺术性地处理经典元素和中国题材的关系？

林超贤：其实你刚才说的那些电影我都有看过，我都很喜欢。《黑鹰坠落》是一个经典，我都不知道看了多少遍！

但是当我们去处理一个电影的时候，要根据自己电影的方向去创作，而不是看完什么电影之后，你是模仿它的一些想法，这个是完全不对。你可以欣赏他的一些部分。

比如你看《黑鹰坠落》中Delta Force（三角洲部队）作战时的动态，他们每个人负责的位置都不一样，这些我会留意，因为它其实是很真实很有策略的一种表现。无论你放到任何一个兵种或者任何一个国家的军人体制里面，都是一样的。所以（《黑鹰坠落》和《红海行动》这两部电影）大家看起来会感觉有一点像，其实这只不过是全世界通用的一种战略手法而已。

你刚才还说有点像Mad Max（《疯狂的麦克斯》）里的那个感觉。其实当时我们去到沙漠里堪景的时候，我们看到了很多沙尘暴和龙卷风，我觉得这些很好看。我就在想，如果这里发生一场追逐的坦克战的话，会带来新鲜感，加上大自然的一种想象，效果就很好。

4。电影中有大量的战争细节，也出现了很多流血负伤、甚至血腥的写实镜头。这些场景您在创作中是如何考虑的？

林超贤：在电影里面，海清的那个角色说，“八对一百五十，你们有这个经验吗”？所以说（战争中）怎么可能完全没有损伤，完全成功而退？这个肯定不可能的，代价一定有的。我觉得这是一种真实和现实。

虽然他们是受到过最严格培训的特种兵，但他们还是人，（在战争中）所有人都会有正常的状态在里面，这个才是真实的军人。我就是从这个方向去想的。

5。这部片子我们看到有好几个故事，比如说撤侨、解救人质和打击恐怖主义。您是如何处理真实和虚构之间的关系？

林超贤：其实，解救人质这件事在“也门撤侨”中并没有发生。只是在当时那个情况下，海军在心里面已经做好了准备，万一侨民撤退途中发生事情，就需要有一个计划去营救。所以当时蛟龙突击队已经在舰上面全副武装了，已经有一个这样的计划在里面了。在现实中，我们希望这件事情不会发生，但是在编剧的时候，我知道有这个点，那我就让这件事发生，让我们的特种兵进去实现营救。

恐怖分子的故事也是创作出来的。为什么会有这个情节？我觉得如果电影只是在说军人的使命，那我觉得不够宏观。因为你要考虑其他国家观众观看的时候，人家用什么观感去跟你的电影沟通：我进来是来看中国和中国海军现在有多厉害的吗？

所以我觉得这个电影需要普通人的一种观感，代表所有人的一种心态。所以我就想出来海清这个角色，她就是代表了一个普通人，这个普通人她也有她的使命。最后其实就讲的是一种使命。

6。有评论认为片中最后特种兵去打击恐怖主义的桥段，有点“擅自行动”，不符合军人服从命令作为天职的形象，你怎么看？

林超贤：其实这个我觉得太死板了。你想想如果你是一个警察，你下班了，那你见到一件事情你不干吗？这个没分别的，不是吗？

7。这部电影的主要取景地是在非洲，在那里拍摄了很多让人印象深刻的场景，比如沙漠追逐和城市巷战。您在拍摄的时候，背后发生过哪些令你印象深刻的事？

林超贤：我拍了这么多年电影，这部电影可以说是让我内心最难受的一个，因为有太多困难在里面。

我整个团队有700到800人，来自十个国家，他们所有人的工作方法和模式都不一样。比如，我们中文片拍电影一天拍十四十五个小时很正常，但是对他们来说这是一件非常疯狂的事情。而且我们是没有休息的，他们都是一个星期做五天，我们一个星期七天都在工作，今天拍完戏回去之后还要开会、还要搞剧本。我的工作人员每天起码到12点才能回房间，第二天早上四点再出发拍摄，一百零一天天天如此。

那个时候每天每个部门传回来的问题都是几百到一千个，再加上那边生活条件和天气都很糟糕，所以我很难受。这么多年来，我经常在外地拍戏，却从来没有想过“回家”这两个字。但这次我有 “带我们回家！”这个台词，我就在想，中国海军什么时候可以带我们回家？

8。很多观众看完之后的感受是，我们的背后有强大的国家，有强大的人民解放军。从你的角度，如何理解电影中传递出的爱国主义？

林超贤：这是一种很真实的感觉。我在军港参观了很多军营，看到了男男女女很多年轻的特种兵在军营里面训练。我觉得现在的解放军，就比如说海军吧，是非常有气魄的。

我到军舰看到的所有的东西，确实非常先进。我们现在每年能生产出来非常多新型的军舰，只不过就是有一些东西是不是要在适当的时候呈现出来。因为我们的电影是全世界都在留意的，《红海行动》也不只在中国这么红火。现在在美国、澳洲和加拿大，许多老外进电影院来看这部电影，就是想看一下现在中国的发展程度如何？我很自豪的地方就是，我们和世界是走在同一条线上的。所以我希望还没看的朋友，也去电影院感受一下我们中国人的自豪。

责任编辑：张岩