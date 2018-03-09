军改后的国防大学什么样?吴杰明中将披露诸多细节

原标题：军改后的国防大学什么样？该校政委吴杰明中将披露诸多细节

来自军队院校的报告

军报独家连线国防大学政委吴杰明中将

调整组建后，这所最高军事学府

如何锻造打仗人才

军改后的国防大学

国防大学是中国最高军事学府，为我军高级任职教育院校，副战区级，归中央军委建制领导，是全军唯一的综合性联合指挥大学。2017年7月，根据中央军委命令，以原国防大学、南京政治学院、西安政治学院、艺术学院、后勤学院、石家庄陆军指挥学院、武警政治学院，以及装备学院部分专业培训任务和相关机构为基础，调整组建新的国防大学。2017年7月19日，习主席为国防大学授军旗、致训词。

2017年7月19日，新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学成立大会暨军队院校、科研机构、训练机构主要领导座谈会在北京八一大楼举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向军事科学院、国防大学、国防科技大学授军旗、致训词，出席座谈会并发表重要讲话。这是习近平将军旗郑重授予国防大学校长郑和、政治委员吴杰明。解放军报记者 周朝荣 摄

说起中国的著名军校，人们会不约而同地想起中国最高军事学府——国防大学。作为培养联合作战人才和高中级领导干部的重要基地，每年都有大批来自全军的将校军官进入该校学习深造，其中不乏高级将领。因此，长期以来，国防大学都被誉为“将军的摇篮”。

谈起国防大学的职能使命，正在参加十三届全国人大一次会议的全国人大代表吴杰明中将干脆地说：“‘将军的摇篮’就得培养领兵打仗的将军！”这位“中央直接联系掌握的专家”长期从事军队政治工作研究和人才培养，2017年6月被任命为军队院校改革后国防大学首任政委。在与记者的交谈中，他对国防大学肩负的历史使命反复提及。

■国防大学在战火中诞生和发展，从来都是锻造打仗人才的大熔炉

回顾国防大学的光辉历程，吴杰明言语中充满自豪。1927年11月，毛泽东在井冈山创立了红军军官教导队，拉开了我军通过院校培养人才的帷幕，也为国防大学奠下了坚实基石。90多年来，国防大学及其前身，传承着红大、抗大血脉，殚精竭虑谋打仗，呕心沥血育英才，培养了一批又一批治党治国治军的贤才良将，为中国革命胜利和国防现代化建设作出了突出贡献。

吴杰明说：“治军必先治校，胜战必先育才，是已被历史和实践证明了的铁律。为打仗提供强有力的人才支撑，是国防大学的优良传统，也是须臾不可偏离的办学主线。继承红大、抗大光荣传统，就是要紧紧围绕习主席提出的建设世界一流综合性联合指挥大学这个目标，在备战打仗上聚焦用力，努力培养出强军兴军所需要的高素质军事人才。”

党的十八大以来，习主席多次亲临国防大学视察指导，就如何办学治校作出一系列重要指示。2017年7月19日，习主席亲自为新调整组建的国防大学授军旗、致训词，这所红色军校站在了新的历史起点上。

“习主席把培养联合作战人才确定为新时代国防大学核心职能，我们必须念念不忘，紧抓不放。”吴杰明表示，按照习主席指示要求，学校党委筹划工作、部署任务，都把向核心职能聚焦用力作为根本着眼点，目光紧盯打仗，一切活动围绕培养联合作战指挥人才和参谋人才展开。

“军官培养是最艰巨的战争准备。”这是国防大学的前身军事学院院长刘伯承元帅的名言。吴杰明语气坚定地对记者说：“从国防大学走出来的将校军官，将来是要领兵打仗的！战之能胜是我们追求的终极目标！”

■瞄准打仗培养人才，和平时期的军校每天都要能闻到“硝烟味”

世界一流军事人才，核心素质就是能打仗、打胜仗。吴杰明说，党的十八大以来，国防大学采取一系列举措立起备战打仗的鲜明导向，在全校强化备战打仗意识，克服“战争与院校离得远、与己无关”等错误观念，摒弃“按部就班、过安稳日子”的和平积习。

为营造浓烈的备战打仗氛围，学校深入开展军队职能、军人职业教育；把周一设立为学校“战备日”，官兵一律着作训服；组织全校干部实弹射击；举办“军事论坛”，开设“战争影视厅”；武化、战化校园环境，全校上下研究军事、研究战争、研究作战蔚成风尚。

在学校组织的实弹射击中，校常委集体走上靶场，举枪击发。一些已经离开作战部队多年的军官再次感受到军人身上沉甸甸的责任。

“在重塑教学体系与理论创新中实现课堂与战场的无缝对接。”吴杰明介绍，大学组建伊始，学校党委抓的第一件大事，就是在全校上下广泛开展教学科研管理创新活动。他们围绕能打仗、打胜仗这一核心职能，以教学科研管理重点领域、关键环节、主要工作的创新为突破口，带动综合性联合指挥大学建设水平整体跃升。

“全力推进教学科研创新，是习主席的政治嘱托，也是推进备战打仗在学校落地见效的核心任务。”吴杰明政委介绍，学校着眼培养能打仗打胜仗人才，全方位推进教学改革，创新教学理念，优化培训布局，改进教学方法，有效构建起以联合作战能力生成为核心的人才素质模型和教学体系——新增与联合作战密切相关的6个新兴学科；以指挥员班为突破口，设置军事主干课程，每个领域教学都大幅度创新，形成了全新的课程体系；新建10多个教学基地，建成装备教学中心、国防经济实验室、战争影视厅等。

来这里参加培训的将校军官们说：这所最高军事学府每天都能闻到“硝烟味”。

■多出想打仗的名师，才能带出会打仗的高徒

吴杰明说：“国防大学历来非常看重、非常倚重广大教研干部，无论学校怎么调整，师资队伍建设只能加强、不能削弱。”

调整改革中，学校强力推进名师立校、名师立学、名师立教，以“新时代国防大学人才工程”为依托，以“名师工作室”为标志，以杰出教授为龙头，以杰出中青年专家、学科学术带头人为中坚，以优秀中青年教研骨干、教研人才“新苗”为基础，全面打造“六个层次人才”梯次递进的自身人才培养体系，一大批后起之秀脱颖而出，汇入名师方阵。

为拓展教研干部实践经历，学校积极推开“五个走出去”：走向兄弟院校，组织多波次教学科研创新集训，汲取别人优长；走向军兵种部队，进行“海疆行、边疆行、空军行、航天行”等实践锻炼活动，了解新装备，研究新战法；走向演训场，全程嵌入演习演练，参与红蓝对抗，提高谋划指挥能力；走向社会，感受辉煌成就，激发解放思想、改革创新的动力活力；走向国外，开阔视野，教研人员分批组团出国考察。这些举措，使教研队伍结构进一步优化，活力、动力、创造力得到空前激发，有效提高了铸将育才的能力和水平。

“我们将继续围绕建设‘想打仗、教打仗’的新一代名师队伍，下大力培养一批政治强、业务精、作风好的名师名家，努力打造世界一流综合性联合指挥大学的人才方阵。”对此，吴杰明信心满满。

吴杰明中将简介

吴杰明，国防大学政委，教授，博士生导师。十八届中纪委委员，十九大代表，十九届中央候补委员，十三届全国人大代表。长期从事军队政治工作，先后主编各类著作多部，主持重大课题50余项，发表论文上百篇，多次参加军委机关重要文件材料起草。入选国家“百千万人才工程”和“中央直接联系掌握的专家”。曾为中央政治局集体学习、中央军委专题学习讲解，为古田全军政治工作会议作专题授课。现为国防大学学科带头人和“杰出教授”、中国军事法学研究会副会长、中央马克思主义理论建设与研究工程首席专家、国务院学科评议组召集人。

责任编辑：张玉