（两会受权发布）十三届全国人大一次会议举行第二次全体会议

习近平李克强栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正等出席

听取和审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告

新华社北京3月9日电 十三届全国人大一次会议9日下午在人民大会堂举行第二次全体会议，听取和审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告。

习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等出席会议。

会议应出席代表2980人，出席2960人，缺席20人，出席人数符合法定人数。

最高人民法院院长周强从9个方面报告了最高人民法院过去五年的主要工作：一是认真贯彻总体国家安全观，深入推进平安中国建设；二是坚持严格公正司法，加强人权司法保障；三是深入贯彻新发展理念，服务保障经济社会持续健康发展；四是坚持以人民为中心的发展思 想，努力满足人民群众日益增长的多元司法需求；五是攻坚克难，“基本解决执行难”取得重大进展；六是深化司法体制改革，促进审判体系和审判能力现代化；七是深入推进智慧法院建设，开放动态透明便民的阳光司法机制基本形成；八是坚持全面从严治党、从严治院，建设忠诚干净担当的人民法院队伍；九是自觉接受监督，不断改进人民法院工作。

周强从7个方面报告了2018年工作建议：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想；二是依法惩治犯罪，全力维护国家安全和社会稳定；三是依法审理经济领域各类案件，为经济高质量发展营造良好法治环境；四是坚持司法为民，切实维护人民群众合法权益；五是深化司法体制改革，完善中国特色社会主义司法制度；六是持续深化司法公开，加快建设智慧法院；七是建设过硬队伍，确保公正廉洁司法。

最高人民检察院检察长曹建明从7个方面回顾了过去五年检察工作：一是推进平安中国建设，确保国家长治久安、人民安居乐业；二是坚定不移贯彻新发展理念，服务大局保障民生；三是坚持有腐必反，坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”；四是全面加强对诉讼活动的法律监督，切实维护司法公正；五是锲而不舍抓落实，加速推进司法体制改革；六是牢记打铁必须自身硬，坚持从严治检、建设过硬队伍；七是为人民司法，自觉接受人民监督。

关于2018年工作建议，曹建明说，一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想；二是坚决维护国家政治安全、维护社会大局稳定；三是努力为新时代经济社会持续健康发展提供法治保障；四是大力加强法律监督，维护国家法制统一尊严权威；五是坚定改革的政治定力，将改革进行到底；六是落实全面从严治党要求，坚持从严治检，建设一支既政治过硬又本领高强的新时代检察队伍。

大会主席团常务主席、执行主席张春贤主持会议。大会执行主席马逢国、巴音朝鲁、吴英杰、殷一璀、鹿心社、彭清华在主席台执行主席席就座。

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责任编辑：张岩