原标题：全军和武警部队坚决拥护宪法修正案（草案）

审议宪法修正案草案是十三届全国人大一次会议的一项重要议程，全军和武警部队官兵一致认为，此次修宪是对接新时代、开启新征程的必然要求，完全正确和十分必要，是党和国家各项事业兴旺发达、长治久安的保证，对于全面贯彻党的十九大精神、广泛动员和组织全国各族人民为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而奋斗具有十分重大的意义。

这两天，在座座军营，在一处处战位，部队官兵通过报纸、网络等媒体认真学习了解《宪法修正案草案》的相关内容。

宪法修正案草案将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，充分体现了党的主张和人民意志的高度统一。

宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。广大官兵深刻认识到：维护宪法权威，就是维护党和人民共同意志的权威；捍卫宪法尊严，就是捍卫党和人民共同意志的尊严；保证宪法实施，就是保证人民根本利益的实现。

责任编辑：张岩