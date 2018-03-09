原标题：解放军和武警部队代表团举行第二次全体会议

出席十三届全国人大一次会议的解放军和武警部队代表团今天举行第二次全体会议。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮参加会议，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠主持会议。

15位代表围绕坚定不移走中国特色强军之路，全面深化国防和军队改革，大力推进练兵备战工作积极建言献策。会上，西部战区司令员赵宗岐代表对创新军事管理提出建议。西部战区副司令员兼西部战区空军司令员战厚顺代表建议加强军事斗争准备，提高慑战止战能力。解放军报社社长李秀宝代表对完善文职人员政策制度谈了自己的调研思考。中部战区副参谋长谭民代表就加快提升战区联合作战指挥能力提出建议。武警新疆维吾尔自治区总队某支队支队长王刚代表建议从3个方面提高反恐斗争能力。陆军第72集团军政委王文全代表围绕强化备战打仗导向谈了几点实践思考。军委纪委驻军委办公厅纪检组组长刘旭代表建议推动全面深入贯彻军委主席负责制各项要求落到实处。来自东部战区的吴兴丰代表针对军事斗争准备中的弱项短板提出解决建议。火箭军装备部部长莫俊鹏代表对加强武器装备建设提出4点思考建议。军委科学技术委员会副主任辛毅代表就如何加快军事智能化发展谈了几 点建议。军委后勤保障部财务局局长庄炳坤代表建议健全完善财政财务政策制度助推军民融合规划任务落地见效。西藏军区副司令员汪海江代表围绕提高备战打仗能力提出建议。海军大连舰艇学院副教授蒋永馨代表就如何让军人真正成为全社会尊崇的职业谈了调研思考。陆军第81集团军军长黄铭代表建议从4个方面加强部队远程快速投送能力建设。

中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民参加会议。中央和国家机关有关部门负责同志，军委机关有关部门领导到会听取了代表们的意见和建议。

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责任编辑：张岩