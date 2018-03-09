河北书记王东峰：宁可损失GDP也要确保蓝天白云

原标题： 宁可损失GDP也要确保蓝天白云

3月8日上午，河北省代表团全体会议对中外媒体开放。北京青年报记者注意到，会议现场，全国人大代表、河北省委书记王东峰“身兼两职”：既作为代表回答热点问题，又担任会场的主持人。王东峰介绍，河北在发展中，“宁可损失GDP，也要确保蓝天白云”。

去年“煤改电、气”253万户

王东峰宣布会议进入“记者提问”环节后回答第一个提问。王东峰提到，正在高起点规划、高标准建设雄安新区。

王东峰还介绍，冬奥会的筹办工作目前也在积极推进中。“冬奥会是国际体育盛事，时间非常紧迫。其中，冰上运动以北京为主，雪上运动以河北张家口为主，涉及到70多个项目，现在已经有43个项目在开工建设。”

随后，王东峰提到，河北在发展中，“坚持打好环境污染蓝天保卫战，采取有力有效措施，宁可损失GDP，也要确保蓝天白云”。王东峰表示，河北大气治理首先要治理散煤，“河北农村范围比较大，有1160万户用散煤，去年煤改电、煤改气，解决了253万户。但是气源普遍不足，河北也缺电。因此，河北根据实际情况使用地热和太阳能，同时与国家电网联手，通过市场化运作，使用波谷用电，既解决气源、电源不足的问题，又解决了清洁能源的供应问题。”

冬奥会“三场一村”5月开建

现场引发关注的另一个焦点问题，是有关河北冬奥会的筹办情况。全国人大代表、张家口市市长武卫东介绍，目前根据城市的发展定位，已调整了奥运赛区，也就是崇礼区的人口、城市和旅游规模，精细确定了赛区、场馆、基础设施项目的规划。

武卫东提到，冬奥会的核心场馆，“我们称之为‘三场一村’，正在进行工程设计，5月份开工建设。”武卫东还介绍，当地规划了与冬奥会配套的基础设施项目和场馆共76项，目前已经开工了43项，今年将再开工22项。

此外，武卫东说，在冰雪运动推广方面，张家口市已经在50所学校开展了冰雪特色培训；去年，崇礼区承办了50项冰雪赛事，其中包括“滑雪世界杯”在内的19项专业赛事。

雄安建设“古树不挪、古房不拆”

昨日是三八妇女节，在回答问题前，全国人大代表、河北雄安新区管委会主任陈刚，祝现场的女性同志“节日快乐”。随后，陈刚透露，今年，雄安新区将启动一批基础性重大项目，并表示会加大力度，重点围绕白洋淀治污、生态建设开展相关工作。

陈刚还谈到在雄安新区发展中，如何保护和传承历史文化的问题。“无文化传承，无雄安未来。”他说，具体来说，启动了“记得住乡愁”专项行动计划，“做到古树不挪、古房不拆、古牌坊不挪。保持原址不动，建成新城市的老广场、老场所，让老百姓记得住乡愁。”

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责任编辑：霍宇昂