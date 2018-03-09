原标题 重磅！两高今年要干这12件大事，将影响你的生活
今天，最高人民法院、最高人民检察院两份工作报告“新鲜出炉”。扫黑除恶、严打电信网络诈骗、惩治职务犯罪……
人民日报客户端第一时间为你梳理出“两高”今年要干的这12件事，与你息息相关。
1、扫黑除恶
[最高法]积极参与扫黑除恶专项斗争。
[最高检]依法开展扫黑除恶专项斗争，严惩黑恶势力犯罪及其“保护伞”。
2、打击非法集资、网络传销
[最高法]依法惩治集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型犯罪，维护良好社会秩序。
[最高检]重点惩治非法集资、网络传销、内幕交易等犯罪。
3、反腐
3、反腐
[最高法]依法惩治职务犯罪，严惩发生在群众身边的腐败犯罪，推动司法审判与国家监察有机衔接。
[最高检]深入贯彻国家监察体制改革部署，依法采取强制措施、审查起诉和提起公诉，在依法惩治腐败犯罪中继续发挥重要作用。
4、维护军人合法权益
[最高法]依法审理涉军案件，切实维护国防安全和军人军属合法权益。
[最高检]依法惩治涉军犯罪，坚决维护国防利益、军事利益和军人军属合法权益。
5、打击扶贫领域腐败
[最高法]依法审理各类涉农纠纷，服务乡村振兴战略实施。
[最高检]积极参与扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严惩危害农村稳定、侵害农民利益的犯罪，保障乡村振兴战略实施。
6、严惩黄赌毒、电信诈骗等犯罪
[最高法]依法严惩涉枪涉爆、黄赌毒、传销拐卖等犯罪，维护国家长治久安。
[最高检]深化缉枪治爆、严打电信网络诈骗犯罪等专项行动，坚决惩治多发性侵财犯罪。
7、惩治“老赖”
[最高法]今年是“基本解决执行难”的决战之年，人民法院将全力以赴，不畏艰难险阻，确保如期实现“基本解决执行难”目标，坚决攻克这一妨碍公平正义，损害人民权益的顽瘴痼疾。
8、推动环境治理
[最高法]完善环境资源审判机制，促进绿色发展。
[最高检]突出惩治破坏生态环境犯罪，推动环境治理、生态修复。
9、严打暴恐、分裂等犯罪活动
[最高法]严厉打击渗透颠覆破坏、暴力恐怖、民族分裂等犯罪活动。
[最高检]严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。
10、严防司法腐败“灯下黑”
[最高法]坚持反腐无禁区，以零容忍态度坚决惩治司法腐败，营造风清气正的司法环境。
[最高检]坚决惩治自身腐败，坚决清除害群之马，确保党和人民赋予的权力不被滥用、惩恶扬善的利剑永不蒙尘。
11、加大产权司法保护
[最高法]加大产权司法保护力度，依法保护诚实守信、公平竞争，坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理，坚决防止将民事责任变为刑事责任，让企业家专业创业、放心投资、安心经营。
[最高检]平等保护各种所有制经济产权，依法甄别纠正产权纠纷申诉案件，保护科技创新和成果转化。
12、关心关爱基层干警
[最高法]加强基层建设，关心关爱干警，进一步提升基层司法水平。
[最高检]坚持把重心放在基层，加大对新疆、西藏和四省藏区、赣闽粤原中央苏区基层检察院建设支持力度。
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