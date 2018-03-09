原标题：美国务卿刚诋毁完中国在非投资，耿直的一幕发生了！

两天前，正在非洲访问的美国国务卿蒂勒森在面对记者提问时，谈到中国在非投资，称中国不会在非洲制造大量就业机会，不会带来培训项目，还有可能危及非洲国家主权。

非盟主席打断主持人，对这种说法当场予以反驳。

当地时间3月8日，正在访问埃塞俄比亚的美国国务卿蒂勒森在非洲联盟总部与非盟委员会主席法基一起召开记者会。记者会上，蒂勒森表示，美国并不是要阻止中国资金流向非洲，而是希望非洲国家能深思熟虑，考虑清楚“当你与中国签订这样的协议时，不要放弃你们的主权。”

听闻此话后，非盟委员会主席法基打断主持人的讲话，反驳道：“我认为非洲国家已经足够成熟了，他们会凭自己的意愿去选择与哪些国家进行合作，这对双方都是有益的，所以这之中不存在什么垄断独占的现象。”

责任编辑：张岩