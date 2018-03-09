专家：美钢铝征收高关税对中国影响有限 防切香肠

中新经纬客户端3月9日电（薛宇飞）华盛顿时间3月8日，美国总统特朗普签署命令，决定将对进口钢铁和铝产品全面征收高关税，税率分别为25%和10%。消息一出，旋即引起中国有关方面的反对。专家认为，中国钢铁和铝产品对美出口并不多，此次影响较为有限，但美国已经多次对华发起了“双反”等调查，对中国已经产生了较大的影响。

——对中国的杀伤力有多大？

此次影响十分有限 但已被多次“切香肠”

商务部。中新经纬王培文 摄

华盛顿时间3月8日，美国总统特朗普签署命令，认为进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全，决定将对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%，暂时排除加拿大和墨西哥的产品。

消息一出，立即引起中国商务部和有关行业协会的重视。商务部贸易救济调查局局长王贺军指出，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实。实际情况是，美国进口的钢铁和铝产品绝大部分属于民用产品，谈不到损害美国国家安全。美国滥用“国家安全例外”条款，是对以世贸组织为代表的多边贸易体系的肆意破坏，必将对正常的国际贸易秩序造成严重冲击，中方坚决反对。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）表示，特朗普上台以来，一直坚持美国优先的政策，这次依然体现了他的一贯做法，但以所谓的保护国家安全为由，则十分牵强。

白明认为，中国钢铁和铝产品对美出口并不大，此次关税政策，对中国相关行业的影响十分有限。海关总署的数据显示，2017年中国钢铁出口7543万吨，未锻轧铝及铝材出口479万吨，钢铁和铝产品的出口量，占国内总产量的比重并不大。

光大证券的研究数据表明，受去产能和环保影响，2017年中国钢材产量同比增速下降4%，钢材出口量同比增速下降30.5%，占总产量的比例由2016年的11%下降至8%，出口到美国的钢材更少，占总产量比重不到1%。中国铝及铝材出口占总产量比例不大，2017年仅为4%。

据BBC报道，美国需要从110个国家（地区）进口钢铁，而这其中，中国的出口量仅占2%，排名第11，远排在加拿大、日本、韩国等美国盟国之后。

但白明强调，虽然此次关税政策对中国的影响有限，但美国已经连续多次对中国采取了“双反”等调查，双方贸易摩擦不断，“此前的多次调查，不少都是针对与钢铁相关的产品，每次限制一点，类似于切香肠，这样累积起来，已经对中国产生了很大影响，需要引起警惕。”

——对美国有好处？

或致钢铝价格上涨 对美消费者不利

美元和人民币。中新经纬 毕彤彤 摄

拿起贸易保护的大棒后，真的会对美国有好处？白明认为，特朗普的举措，仍是在兑现竞选时的承诺，保护钢铁业的利益，但却可能导致美国国内钢铁和铝产品涨价，最终将成本转嫁到普通消费者身上。

在特朗普正式签署对进口钢铁和铝产品全面征税前，美国国内就对这一政策褒贬不一，反对声音更是不绝于耳。当地时间3月6日，美国白宫宣布，白宫国家经济委员会主任加里·科恩决定辞职。美国媒体认为，科恩的辞职与特朗普执意对进口钢铁和铝产品加税有直接关系。这一政策，在美国共和党内也激起强烈反对，此前，众议院议长瑞恩就敦促特朗普放弃这一计划。

白明分析，特朗普需要兑现承诺，保护钢铁业和蓝领工人的利益。但他认为，想让制造业回流美国，通过关税政策，或许难以达到预期效果。“美国的要素成本已经很高，制造类企业是否愿意回流，要考虑诸多方面的问题。”他说。

贸易保护政策，一直都是把双刃剑，杀敌一千自损八百的现象，也时常发生。有研究显示，钢铝关税计划将令美国钢铁和铝业增加3.3万个就业岗位，但同时将导致依赖进口钢铝产品的其他行业损失17.9万个工作岗位。

白明称，钢铁和铝产品关税政策实施后，将会限制相关产品进入美国市场，短期

内会导致美国钢铁和铝产品供应不足，推高相关产品的价格。钢铁和铝产品的下游产业，如汽车业、建筑业，都会受到波及。最终，产品涨价只能由美国国内的消费者买单。

——引爆新一轮贸易保护？

其他国家或有反制措施 对全球贸易不利

美元和人民币。中新经纬 毕彤彤 摄

此次美国征收关税，是面向全球的，除了暂时豁免的加拿大和墨西哥。受影响较大的欧盟、巴西、日本、韩国等国家，是否会出台反制措施？是否会引爆新一轮的贸易保护？

此前，欧盟高层已经对特朗普的征税政策反映强烈。欧盟负责贸易事物的委员马尔斯特姆表示，白宫的计划实际上相当于以国家安全为幌子保护美国的相关行业，贸易战没有赢家，希望欧盟能够得到豁免。如果欧盟经济将因如此重大措施而受到影响，欧盟还将实施符合WTO规定的措施，保护欧洲相关行业不受美国关税措施的影响，并对美国产品开征关税，开征关税的商品名单包括花生酱、哈雷摩托车等在内的各种商品，这些商品进口到欧盟的关税总额可以达到35亿美元。

路透社中文网9日报道，韩国产业通商资源部长官9日表示，韩国将积极考虑向世界贸易组织就美国加征所有进口钢铝产品关税提出申诉，但也会继续要求美国对韩国钢铁豁免关税。

白明预计，钢铝关税，会对全球贸易产生不利影响，受影响较大的国家，将会出台一些反制措施，保护自己国内相关产业的利益。但每个国家都会依据自己的实际情况，采用不同的举措。

“欧盟或许会采取相对强硬的措施予以回应，但日本、韩国等对美国的依存度较大的国家，是否会采取强硬行动，则有待观察。”他说。

对于中国的态度，王贺军在讲话中明确，中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维护自身的正当权益。中方敦促美方尊重多边贸易体系，尽快撤销相关措施。（中新经纬APP）

责任编辑：张岩