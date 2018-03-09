原标题：厅官赃物拍卖，茅台五粮液估价60万

来源：长安街知事

今年1月份，中国一家电子购物网站进行了一场“特殊”的拍卖，拍品不是普通货物，而是云南曲靖市委原副书记李云忠受贿所得的赃物，包括手机三部、迷你IPAD一部、翡翠把玩件四件以及捷达车一辆。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，拍品中还包含了一批茅台、五粮液等名酒。根据法院此前评估，这些名酒的估价高达60余万。只不过这批名酒虽然通过两次拍卖及一次变卖，但最终因无人竞买而流拍。

拍卖网页显示的李云忠受贿酒品以及价格

根据这批名酒的评估计算表显示，李云忠受贿所得的名酒数量高达929瓶，其中最贵一瓶酒的评估单价为7680元。与此同时，这批酒中被评估单价最低的只有40元，可见，李云忠对贿赂品是“来者不拒”。

李云忠曾是昆明市盘龙区的一名警察，一步步成为省委组织部干部，后又被提拔为曲靖市委组织部长，直至曲靖市委副书记。然而，以笔杆子著称的他随着职位提高，“眼界”顿开，认为之前写材料的生活太枯燥，甚至是浪费生命。

特别是看到一些学历、资历、能力不如自己的人，物质条件都比自己好，李云忠心理更是无法平衡，经常自问“为什么他能我不能”。

服刑中的李云忠

在省委组织部工作期间，李云忠就以“买房手头紧”为由，向搞工程的老板朋友杨某“借款”70万元，此后却绝口不提还钱之事。过了一段时间，发现平安无事，他大受“鼓舞”，胆气日足。

此后，李云忠一发不可收拾。为了既“安全”又快捷地敛财，李云忠绞尽脑汁，想出了开办茶室的方法。利用茶室这个“窝点”，公然索贿，肆无忌惮，“进账”达30笔共500余万元，好酒好烟更是不计其数。

2015年9月9日，云南省临沧市中级人民法院在昆明公开开庭审理曲靖市委原副书记李云忠受贿一案。公诉机关认为，李云忠无视国家法律，利用职务上的便利，非法收受和索取他人财物折合人民币4026.9857万元，为他人谋取利益，其行为触犯了刑法相关规定。最终，临沧市中级人民法院以受贿罪对李云忠判处无期徒刑。

因贪恋杯中之物而被斩落马下的官员，不止李云忠一人。河北省委原书记周本顺就是其中之一，中纪委反腐纪录片《永远在路上》的第一集披露了相关情况。

纪录片中显示，周本顺热衷于接受各类宴请活动。他甚至曾说，中央抓八项规定，抓得太细了太严了，没有必要。酒该喝还是要喝的，喝点酒有什么不好，喝点酒多有气氛。

更有甚者，收藏名酒“上瘾”，曾任中国联通、中国电信董事长的常小兵就是其中之一。2014年底，中央巡视组巡视中国联通期间就发现了此人的问题，并找他谈了话。巡视整改结束后，常小兵调往中国电信工作。

巡视组在调查期间发现，常小兵在办公室设置“暗门”。打开后，除了名酒，还有名烟名茶、字画等上百件贵重礼品，堆满了半间屋子。

中国有句老话，叫做酒要少吃，事要多知。酒喝多了，不仅容易醉，更容易犯下那些不可挽回的巨大错误。

责任编辑：张玉