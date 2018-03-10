临沂舰政委讲真实版“红海行动”:随时准备打硬仗

原标题：不是大片的“大片”！临沂舰政委讲述真实版“红海行动”

■海军临沂舰政委 高景新

2015年3月，我们临沂舰在执行亚丁湾护航任务中，临危受命，三进三出战乱中的也门，撤离中外公民400余人，赢得海内外广泛赞誉。近日热播的《红海行动》、去年热映的《战狼II》，都是以那次撤侨行动为背景。

临沂舰抵近也门亚丁港，通过舰艇设备观察到码头附近的炮火硝烟（图为设备截图）

虽然事情已过去3年，但全舰官兵观看《红海行动》后，仿佛又被带回那惊心动魄的日子。当时，也门内战爆发，几天之内局势迅速恶化。我们临沂舰驶进也门亚丁港后，面对复杂的环境、胶着的战事，在护卫、安检、分组、食宿等各环节精细制订方案，统筹指挥协调。全体舰员自觉以大局为重，叫响“一切为任务，绝对听指挥”的战斗口号，让临战动员都显得好像有点“多余”。

影片中，军舰、坦克、飞机、战车轮番登场，海战、巷战、沙漠战接续不断，立体化呈现了联合作战指挥的现代化战争形态，场面宏大逼真，让人热血沸腾。我们真实的撤侨行动中，虽没有陷入那么惨烈的战场环境，但战火硝烟弥漫在身边，激战的枪炮声近在耳畔，雷达屏幕上不时闪过各国飞机，可以说是危机四伏。

当时，我们的所有武备均处于战斗状态，随时准备打一场硬仗。我们三进三出战地，许多官兵主动要求承担最危险的任务，没有一人临阵退缩。正如电影中所呈现，我们的战士训练有素、意志坚强，彰显了中国军人刚毅果敢的形象，展示了为国民安全筑起坚实后盾的决心。

有人说，《红海行动》中的激战场面过于血腥。但是，没有一场战争不带来伤痛、流血与牺牲，这就是战争本来的样子。没有人天生不怕死，但我们既然穿上军装，就要明白，有一些东西比生命更重要。现实中的英雄，不像影视作品中那样“自带光环”，靠的是日复一日的磨砺和淬炼。我们深知，只有把本领练过硬，才能在关键时刻冲得上、打得赢。

看完《红海行动》，我们更加清醒地意识到：“厉害了，我的国”需要“厉害了，我的军”，维护国家安全和发展利益，必须有与之相匹配的军事力量。一支强大的军队，不仅是国家安全的保底线，也是国家富强、人民幸福、民族振兴的生命线。我们必须以临战的姿态备战，以实战的标准练兵，以决战的勇气应战，坚决履行好党和人民赋予的神圣使命。

安全检查。熊利兵摄

安全警戒。熊利兵摄

护送商船。熊利兵摄

运送伤员。熊利兵摄

责任编辑：张玉