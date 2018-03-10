他是北京“牛校”校长 回应了一个人们很关心问题

原标题：这位北京“牛校”校长走上人民大会堂“委员通道”，识政君问了个您关心的问题！

来源：北京日报

下午，人民大会堂东门内中央大厅北侧，短短百米的通道被记者们围得水泄不通，识政君（ID：PoliticalInside）也早早到场，“抢占”最有利位置。2点05分，全国政协十三届一次会议第二场“委员通道”如约开启，来自教育、医药卫生、文化艺术、体育等多个界别的12名委员先后亮相，将百姓关切通过话筒传递至全国人民。

识政君（前排右四）提问

“教育是国家发展的基础和根本，请您结合从事基础教育三十多年的经验，谈一谈一名合格的小学教师应该具备哪些素质？”识政君（ID：PoliticalInside）代表东家北京日报，向全国政协委员、北京史家教育集团校长王欢提问。

“好老师就是好教育。好老师一定关心孩子长的过程，把孩子当作孩子看，关注学生健康，健康是教育的底线，没有健康就没有教育。”王欢把小学阶段的孩子比喻为正在萌发的种子，小学老师则是这颗种子的呵护者。她说，好的小学老师就是要让这颗种子尽可能地饱满，充满生命的能量和可持续发展的力量，教育就是70%的等待和30%的唤醒。好的老师一定要尊重孩子成长规律，用爱心和等待，从容而有尊严地成长、成才、成人。

王欢委员

“我们给孩子留下一个什么样的世界，取决于我们给这个世界留下什么样的孩子。今天我们给予他们的，一定是明天他们给予世界的。”王欢动情地说，现在坐在教室里的孩子，到2035年、2050年大多数都将走入社会。如何让孩子成为栋梁之才？“好的老师会用时代要求不断更新自己，丰富自己，让我们的孩子从真实世界来到真实的无边界世界，也一定会用满满的正能量影响孩子，让孩子改变和推动世界。”

北京市推荐的全国政协委员亮相委员通道

识政君（ID：PoliticalInside）注意到，12位走上第二场“委员通道”的全国政协委员中，除了王欢，还有3位北京市推荐的委员。分别是：北京四中校长马景林、北京金诚同达律师事务所创始合伙人刘红宇、首都医科大学宣武医院神经外科首席专家凌锋。他们分别就中学生培养、医患关系、司法体制改革回答记者提问。

马景林委员

北京四中校长马景林回应：中学生未来应具备什么能力？

对于记者提出的新时代的中学生未来应该具备什么能力的问题，马景林认为应该做到六点：一是要有家国情怀；二是要有健全的人格；三是要有健康的体魄；四是要处理好课内学习和课外学习的关系；五是要关注艺术；六是要关注技术与社会。不仅要有学生努力，也离不开家庭和社会的合作。

刘红宇委员

北京律师刘红宇回应：司法体制改革对律师执业环境有什么影响？

刘红宇表示，十八大以来，司法体制改革动作很大步伐很快，律师执业状况得到很好改善，2017年中国律师已经超过30万人，是中国法治建设与发展的重要力量，如何提高审判人员的素质和能力，如何适应新机制完善司法监督，这是未来司法体制改革应该关注的问题。

凌锋委员

宣武医院神经外科首席专家凌锋回应：医患关系是怎么样的关系？

面对怎么看待医患关系的问题，凌锋认为，医患关系并不是供需关系，病人到医院是求医不是买医，医患关系是信任与救治的关系，这应该是最纯粹和最神圣的关系。有时医生尽了全力但是没有得到效果，医生最痛心，希望全社会共同维护医患关系。

委员通道首传歌声

茸芭莘那委员

茸芭莘那委员现场演唱民族歌曲

全国政协委员、云南怒江傈僳族自治州民族文化工作团演员，普米族歌手茸芭莘那在回答记者提问时介绍，今年自己带来的联名提案邀请了全国28个人口在30万以下民族的代表委员，建议国家尽快开始典藏工作，“希望我们这些只有本民族语言没有本民族文字记载的少数民族口头传统文化，得以保存记录。”最后，茸芭莘那还用普米族语言唱了一首歌，这也是今年两会代表委员通道开设以来现场第一次传来歌声。

黄艳委员

黄艳委员：在全国15个城市开展规划改革试点

在回答大城市病相关问题时，全国政协委员、住房与城乡建设部副部长黄艳表示，目前我国已有超过57%的人生活在城市，随之出现的问题也不少。她介绍，最近中共中央、国务院分别对北京、上海两座城市的城市总体规划作了批复，目前“正在以这两个城市的城市总体规划编制和实施体系改革为实践引领，在全国大概15个城市开展规划改革试点工作”，强化规划的战略引领和刚性约束作用。

敖虎山委员

敖虎山委员：拿着除颤仪走上通道

全国政协委员、阜外医院主任医师，中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山手中拿着除颤器，走上“委员通道”。他谈到自己参加了认识的人的抢救，亲眼看见生命在自己的眼前流逝，十分痛心。他说，我国每分钟就有1人出现心脏问题，但是我国只有1%的人会心肺复苏，在美国有60%。为此，他呼吁国家重视这一技能培养。 敖虎山拍着自己带来的除颤仪说，“尤其要学会除颤仪，这是救命神器，能显著提高生命救治率。”遗憾的是，目前除颤仪在北京、上海、广州等一线大城市都并不常见，国家应进一步提高除颤仪在相关场所的配置率。

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责任编辑：张岩