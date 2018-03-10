这7个地级市不一般 书记市长都是全国人大代表

原标题：书记市长都是全国人大代表的7个地级市

十三届全国人大代表2980名，其中党政领导干部代表1011名，占代表总数的33.93%，与十二届相比降低了0.95个百分点。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）梳理发现，在这1011名党政领导干部中，其中市委书记、市长都是十三届全国人大代表的，共有7个地级市：广东汕头市委书记方利旭、市长郑剑戈，广西防城港市委书记李延强、市长班忠柏，广西玉林市委书记黄海昆、市长韦韬，辽宁省葫芦岛市委书记孙轶、市长王力威，辽宁阜新市委书记裴伟东、市长张成中，浙江丽水市委书记张兵、代市长吴晓东，江苏常州市委书记汪泉、市长丁纯。

此外，上海市黄浦区委书记、区长“一肩挑”的杲云，也是全国人大代表。

据全国人民代表大会常务委员会办公厅报告，第十三届全国人大代表的选举工作完成于2017年12月中旬至2018年1月。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，上述地区，除黄浦区外，其余7个市的市委书记，都是在今年1月以后职务发生了调整。

汕头市委书记方利旭，出生于1963年10月，原任梅州市长，今年3月初，也即在两会开幕前，调任汕头市委书记。汕头市长郑剑戈出生于1964年6月，曾任职湛江市、肇庆市，2017年8月担任此职。

防城港市委书记李延强，出生于1963年4月，原任广西北海市长，今年2月8日调任防城港市委书记。防城港市市长班忠柏出生于1964年3月，他于2017年开始担任此职至今。

玉林市委书记黄海昆出生于1965年1月，曾任广西自治区政府副秘书长、办公厅主任等职，今年2月9日由钦州市长调任玉林市委书记。玉林市长韦韬是名“70后”，出生于1970年4月，他曾任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长、总经理，去年12月调任玉林市委副书记，今年1月当选为市长。

葫芦岛市委书记孙轶，曾任铁岭市长，2016年2月任葫芦岛市委书记，今年1月底在辽宁省人大常委会换届中，孙轶当选为省人大常委会副主任，晋升为副部级。与此同时，辽宁省选出出席十三届全国人大代表102人，孙轶当选。葫芦岛市长王力威于2016年10月开始担任此职。

阜新市委书记裴伟东出生于1964年10月，他原任辽阳市长，今年2月25日调任该职。阜新市长张成中也是名“70后”，出生于1970年10月，曾任职抚顺市，去年12月后担任该职。

丽水市委书记张兵出生于1966年4月，原任台州市长，今年2月12日调任丽水市委书记。而在今年1月，丽水市长朱晨调任浙江省委政法委副书记，吴晓东由绍兴市委副书记调任丽水，任代市长。

常州市委书记汪泉于今年2月27日由无锡市长调任该职。他曾任中国人民银行南京分行副行长、江苏省政府副秘书长等职。市长丁纯出生于1970年10月，曾任职江苏省团委、扬州市等单位。

上海黄浦区委书记、区长杲云出生于1965年6月。他曾任嘉定区区长，2016年7月调任黄浦区任代区长，后任区长。2017年9月，他接替调任上海市政府副秘书长、市发改委主任的汤志平（现任上海市政府秘书长、办公厅主任），兼任黄浦区委书记，“一肩挑”至今。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，作为全国人大代表，上述市委书记、市长的履职发言，也备受关注。

3月8日，上海团举行分组审议计划、预算报告，杲云在计划和预算报告中发现了一些他认为有待改进之处。“总体上我国企业利润效益有了明显的增长，但是从结构分析来看，更多的利润和效益体现在大型企业上。”他认为要加强对中小企业的支持，尤其是对经营困难的中小企业给予关注。

黄海昆在建言时不忘自己曾工作的钦州。他建议，“目前，钦州港东站集装箱中心站项目已列入国家‘一带一路’重大项目库，并启动前期工作，建议国家相关职能部门支持集装箱中心站项目建设。”

在3月5日开幕会上，浙江改革经验“最多跑一次”写入了政府工作报告。丽水市委书记张兵张兵在接受采访时说，集成创新上要进一步加大力度，优化流程再造要再进一步，做到减事项、减环节、减材料，“最多跑一次”改革还是要往基层延伸。

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责任编辑：张岩