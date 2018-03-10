北京市发布空气重污染橙色预警:有关企业停限产

市空气重污染应急指挥部发布空气重污染橙色预警：2018年3月12日0时至3月14日24时，国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车，建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶，停止土石方等施工作业，有关企业停限产，禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。建议中小学幼儿园停止户外活动，请市民做好健康防护。
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