全国人大代表陈静瑜：建议放开尘肺病诊断限制

3月6日，全国人大代表陈静瑜接受本报专访。陈静瑜是无锡市人民医院副院长，被誉为中国“肺移植第一人”。 新京报记者 侯少卿 摄

继2015年、2016年两会提出脑死亡立法建议，今年，全国人大代表、江苏省无锡市人民医院副院长陈静瑜再次提出“脑死亡立法”建议。对于“脑死亡立法”没有群众基础的说法，陈静瑜表示，去年一年有五千个病人做了脑死亡爱心器官捐献，脑死亡立法并非没有群众基础。

此外，陈静瑜还建议将尘肺病诊断和职业病鉴定分离。“尘肺病要做职业病鉴定，但尘肺病不及时作出有效诊断会耽误病情。如果将尘肺病诊断和职业病鉴定分离，一些症状较轻的病人就可以得到及时治疗。”

谈职业

3月来京后已做三台肺移植手术

新京报：去年两会开幕前，你在北京做了一台被称为“生死时速”的肺移植手术。听说今年又因为手术3月1日就来北京了，比江苏代表团其他代表都早？

陈静瑜：是这样的，去年两会期间做的那台手术，使我们无锡人民医院和北京中日医院结了缘，两家医院成立了医联体合作单位。今年，我又兼任了中日医院的肺移植科主任。

新京报：也就是说，你现在也是中日医院的医生？

陈静瑜：是的，正儿八经在北京卫计委挂职的，就是有登记注册的多点执业。

新京报：3月1日来京后，做了几台手术了？

陈静瑜：3月1日到京以后，当天晚上查房，3月2日就做了三台肺移植手术，因为有供体，爱心捐献的肺源，供体到了必须马上做手术，越快越好。

新京报：两会期间，如果你正在会上，供体到了怎么办？

陈静瑜：这要看具体情况，病人状态怎么样，手术风险大不大。如果团队里其他大夫能胜任，尽量由他们来做。

新京报：万一供体半夜到，手术又非你不可怎么办？

陈静瑜：那我应该还是会去做手术，第二天再去开会。外科医生的性格都这样，只要病人有求助的话，一般都是一心赴救。

新京报：救人在你整个的排序里，还是排在最前面？

陈静瑜：应该是第一位的，人命关天嘛。

谈履职

促成器官转运绿色通道建立

新京报：本届是你第几次当选全国人大代表？

陈静瑜：我是十一届、十二届、十三届全国人大代表，到今年已经当了10年代表了。

新京报：当代表十年来，印象最深的事情是什么？

陈静瑜：印象最深的是2015年10月4日发生的一件事情。

器官移植的供体取下来后，要争分夺秒转移到移植医院，让供体保持非常好的质量移植给病人。假如因转院导致不能及时送到，会使移植质量受损。拿肺移植来说，供体取下来到病人受者体内，一般来说只有十来个小时时间，转运到医院一般需要五六个小时，然后再花五六个小时做肺移植。

供体转运必须争分夺秒。2015年3月，我写了一个呼吁开放器官转运绿色通道的建议，建议高铁、民航、高速公路共同为器官转移提供绿色通道服务。建议提出后，有关部门一直没给答复。2015年10月4日，我的团队带着肺源从广州飞无锡，因为堵车，到广州白云机场的时间稍微晚了一点，结果就耽误了。

新京报：当天你发了一条微博，“团队3天来的心血，最终因中国南方航空公司值班经理的一句‘按流程走’，眼看宝贵爱心肺源浪费。我电话再三恳求，得到的冷漠答复使我无奈。”

陈静瑜：那条微博引起了很大反响，网上讨论非常热烈，转发达到七百多万。后来我又提交过呼吁建立器官转运绿色通道的建议。2016年5月6日，国家卫计委、公安部、交通运输部、中国民用航空局等六部门联合出台《关于建立人体捐献器官转运绿色通道的通知》，要求建立人体捐献器官转运绿色通道。绿色通道终于建立起来了。我觉得这是一件非常自豪的事情，因为确实使病人受益了，以前没有绿色通道，偏远地区爱心捐献的供体不敢去取，往往就浪费掉了。

谈议案

将尘肺病诊断和职业病鉴定分离

新京报：除了呼吁建立器官转运绿色通道，你还提过其他的议案和建议吗？

陈静瑜：还提过很多建议，比如尘肺。关注尘肺有六年了，提了有十来条建议，从尘肺的预防到诊断、治疗和国家政策支持保障等。有一年提了尘肺预防保障方面的建议后，社保部门和卫生部门到无锡作了详细调研，征求我作为人大代表的建议。过后不久，建议就被有关文件采纳了。

新京报：今年提的议案和尘肺有关？

陈静瑜：今年是在以前尘肺病建议的基础上，建议放开尘肺病诊断限制，将尘肺病诊断和职业病鉴定分离。尘肺病要做职业病鉴定，但尘肺病如果不及时作出有效诊断会耽误病情。如果将尘肺病诊断和职业病鉴定分离，一些症状较轻的病人就可以得到及时治疗。

新京报：有关部门如何回复？

陈静瑜：以前提过类似的，有关部门当时答复说要研究，等于说适当时候会做改变。作为一个医生，我觉得这个建议是对的，对病人有利，利于国家发展，利于国家进步，那可能每年都提。比如脑死亡立法问题，已经提了两年了，今年还要提。

谈脑死亡立法

脑死亡立法并非没有群众基础

新京报：脑死亡立法是不是有争议？

陈静瑜：脑死亡的诊断标准全世界都是统一的，医学方面没有任何争议。脑死亡最大一条就是没有自主呼吸，整个大脑不可能再苏醒了。有关部门觉得脑死亡立法现在没有群众基础，今年建议中，就把已经有群众基础的资料拿出来给有关部门看。去年一年有五千个病人做了脑死亡爱心器官捐献，怎么可以说没有群众基础呢？

新京报：除了脑死亡、尘肺病，还有哪些建议几乎每年都提？

陈静瑜：还有跟罕见病用药有关的建议。肺动脉高压、孤儿病、淋巴管平滑肌瘤等等，这些罕见病的治疗问题，费用从哪里来？我写了很多建议。

新京报：现在费用从哪儿来？

陈静瑜：有一部分慢慢进入医保了，有的还没有。所以我要呼吁对所有这类病人一视同仁。比如肺癌，现在靶向药物肺癌可以治了，但罕见病肺动脉高压，靶向药物就是不能进医保，这个不公平。实际上从深层次因素来讲，涉及的问题是整个医疗是为多数人服务，还是为少数人服务？从我们医生角度来讲，应该一视同仁。

声 音

人大代表对我来讲是一份责任，怎么履好职是我每天都在想的事情。怎么为医生群体发声？如何维护尘肺病人、罕见病病人等群体的利益？这些都是我要考虑的。——陈静瑜

新京报记者 王姝

责任编辑：张迪