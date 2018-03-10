38位委员提案严惩“精日”:有患病委员半夜求联名

来源：现代快报

原标题：呼吁严惩“精日”分子再追踪：有委员半夜求联名

贺云翱

张光北

“ 中国人最讲家国，家国的底线是不可动摇的。”3月8日下午，由全国政协委员、南京大学历史系教授贺云翱牵头，文化艺术组别（26 组）38位全国政协委员联名递交了一份 “制定保护国格与民族尊严专门法”的提案，签名中包括成龙、张凯丽、郑晓龙、张光北、冯远征等多位文艺界知名人士。连续追踪并推动“ 精日”行径入刑的现代快报第一时间报道后，反响强烈。3月9日，7位参与联名的政协委员接受现代快报采访时再度发声，对“ 精日”分子正告斥责，掷地有声。

现代快报特派记者 安莹 徐红艳 徐岑 鹿伟/文 赵杰/摄

亿万网友关注，生病请假的委员半夜发消息要求补签

3月9日上午，“立法严惩‘精日’分子”相关提案的牵头人、全国政协委员、南京大学历史系教授贺云翱告诉现代快报记者，感谢政协委员们主持正义。在这件事情上，大家万众一心。“听说到昨天夜里，相关的报道阅读量达到了上亿次，我觉得这展现了我们民族内心的文化自觉和自尊，展现了爱国主义的气质，所以被深深感动了。”贺云翱还透露说，“我们组有一位生病的同志，昨天没有在现场，昨天半夜来信息说要求签字，今天上午补签了。”

吕逸涛

许江

冯远征

郑晓龙

张凯丽

委员解密联名背后：这样的提案应该让更多人知道

“外长王毅怒斥‘精日’分子的视频报道发出后影响特别大。今天开会大家一看，很自豪，得民心，每个人都觉得特别欣慰，这是一种正能量。”在接受现代快报记者采访时，全国政协委员、著名演员张光北透露了全组附议立法严惩“精日”分子的背后。

张光北说，立法严惩“精日”分子的提案出来后，我们文艺界别组别（26组）全体委员一致签名。“用法律来约束这种对国家对民族不尊敬的行为，大家意见是一致的。作为一个中国人，国家利益、民族利益高于一切，如果一个中国人不爱国，还诋毁我们的国家，那的的确确像王毅部长说的那样，是‘中国人的败类’。” 张光北说。

这几天，全国政协委员、中央电视台综艺频道节目部主任吕逸涛也一直关注“立法严惩‘精日’分子”的相关报道。他说，传播效果也看到了，我们必须坚决力挺、必须坚持。吕逸涛说，提案来了之后，基本上所有的委员都积极附议。大家连声说：“这个好，这个好。”唤起了所有人的民族自豪感、民族自信心，这样的提案应该让更多人知道。

建议：加强历史资料的搜集

全国政协委员、中国美术学院院长许江曾经在2009年和几位艺术家一起创作了《1937年12月南京》的巨型绘画，画的就是 “日本侵略者在江边屠杀中国的平民百姓和士兵，枪声响后，一片死寂……”

许江说，这种有辱国格有辱我们先烈英灵的行为，要坚决杜绝。应该宣传让年轻一代知道什么可以做、什么不可以做。让所有年轻人知道这是基本做人的人格，为这种行为所不齿。家国的底线是不可动摇的。你可以跟亲人吵架，但是你不能够有辱家国。

许江还呼吁，要加强历史资料搜集的工作，我们不仅要痛斥这种行为，同时也要尽可能趁着这一代人在的时候，做好资料的收藏收集工作。有丰富的资料、有历史作证，就会有说服力。

全国政协委员、著名演员冯远征告诉现代快报记者，这种行为一定要严惩，“你是一个中国公民，不能自己国家都不爱”。

抗日题材影视剧创作缺少凝重

全国政协委员、著名导演郑晓龙，全国政协委员、著名演员张凯丽从影视剧创作的角度提出了自己的观点，他们认为，如今，抗日这么严肃的问题，在影视剧创作的过程中缺少那种凝重、严肃的感觉。影视作品，要有深度反映中华民族抗日的，不光要表达仇恨，还要表达抗战过程中的艰苦和努力。

郑晓龙表示，对于“精日”分子挑战民族底线、伤害民族情感的行为，坚决反对，至少这种做法让普通老百姓心里很不舒服，文艺工作者要思考这一类题材如何创作。

张凯丽表示，政协委员应当发挥建言的作用，让更多人知道我们民族的情感和底线是不能够触碰的。“立法严惩”这样的提案是非常及时的。

10位代表委员10句话

严厉正告“精日”分子

接受现代快报记者采访时，10位人大代表、政协委员纷纷谴责并严厉正告“精日”分子，表示绝不能容忍！代表委员们的这10句话，掷地有声、铿锵有力。

全国政协委员、中国美术学院院长许江：你可以跟亲人吵架，但是你不能够有辱家国！

全国政协委员、著名演员张光北：如果一个中国人不爱国，还诋毁我们的国家，那的的确确像王毅部长说的那样，是“中国人的败类”。

全国政协委员、著名演员张凯丽：绝不能容忍！民族的情感和底线是不能够触碰的。

全国政协委员、南京大学历史系教授贺云翱：这不是一般的场所，是我们流血的地方，伤心的地方，是民族一个耻辱的地方。

全国政协委员、著名演员冯远征：肯定要严惩！你是一个中国公民，你不能自己国家都不爱。

全国政协委员、著名导演郑晓龙：把它变成游戏化、儿戏化，这是完全不正确的。

全国政协委员、江苏省作家协会主席范小青：少数人的行为比较出格，我们应在这方面加大法制（建设）。

全国人大代表、苏州市苏剧传习保护中心主任王芳：这段历史应该记住它，应该直面，我们中国人更应该记住。

全国人大代表、南京信息工程大学大气物理学院院长银燕：如果执迷不悟，该制裁的制裁！

全国人大代表、苏州大学校长熊思东：制定相关法律迫在眉睫，让人们不能挑战、不敢挑战，如果挑战，要付出更大的代价。

点击进入专题

相关阅读

“精日”入刑提案人：开玩笑和侮辱行为有本质区别

成龙等委员联名提案：立法惩治“中国人的败类”

记者会后 王毅怒斥这群人：中国人的败类

责任编辑：张迪