人民日报海外版：解决半岛问题 机遇需要把握

原标题：解决半岛问题，机遇需要把握

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月10日 第 01 版）

3月9日，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。双方就朝鲜半岛问题深入交换意见。

此次通话的背景是，当前朝鲜半岛局势呈现积极变化。朝韩以平昌冬奥会为契机开展对话互动，商定4月底举行首脑会晤，南北关系迅速解冻。3月8日，正在美国访问的韩国青瓦台国家安保室室长表示，特朗普已同意在5月前与朝鲜最高领导人金正恩会面，美朝向直接对话迈出一步。而冬奥会期间，朝鲜没有进行新的核导试验，美韩也暂停针对朝方的军演。

面对半岛形势缓和和朝韩、朝美积极互动，中国在半岛问题上的角色再度成为舆论关注焦点。

多年以来，中国一直积极斡旋周边地区的热点问题。中国坚定致力于实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。作为六方会谈主席国，中国在劝和促谈方面发挥了独特作用。

中国善于抓主要矛盾，多次强调半岛问题的核心是安全问题，解决这一核心问题的关键在于美朝双方。习主席在通话中赞赏特朗普政治解决朝鲜半岛问题的积极意愿，希望美朝双方尽快启动接触对话，争取取得积极成果。

在多方感叹“幸福来得太突然”之时，中国冷静地看到冰冻三尺非一日之寒，半岛局势向好，但脆弱性犹存。根据韩方消息，朝鲜已表明半岛无核化意愿，承诺在对话期间不进行核试验和导弹试射，并对美韩重启联演表示理解，但相关前景仍存在不确定性。美国接受对话邀请，但与日本共同坚持，在达成无核化协议前不解除对朝制裁，而且将继续对朝采取极限施压态势。显然，美朝间的互信依然严重缺失。对此，中方重申坚持政治外交解决的大方向，呼吁有关各方多释放一些善意，避免做可能影响和干扰朝鲜半岛局势持续走向缓和的事情，努力把目前出现的积极势头保持下去。

中美元首一直就半岛问题保持密切沟通。自2017年1月特朗普就任美国总统以来，习主席与其举行3次会晤，进行10余次通话。双方能够就朝核问题和半岛形势及时交换意见。

中方政策立场对美方的对朝政策产生影响。特朗普曾回忆，2017年4月中美元首在海湖庄园会晤时，习主席向他耐心解释了中国与朝鲜的历史，让他意识到应对半岛问题并不那么容易。而这次通话中，特朗普表示，事实证明，习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的。美方十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续密切同中方的沟通协调。

在朝鲜半岛问题上，中国不会缺席。当前是关键时刻，和平必须争取，机遇需要把握。为把半岛局势重新纳入和平稳定的轨道，把半岛核问题重新纳入对话解决的轨道，中国将继续作出不懈努力。（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖）

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月10日 第 01 版）

责任编辑：霍宇昂