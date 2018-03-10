代表谈西部人才:大学生跑出去一火车 回来一卡车

原标题： “大学生跑出去一火车 回来一卡车”
近日，在十三届全国人大一次会议宁夏回族自治区代表团媒体开放日上，全国人大代表、宁夏回族自治区发改委主任许宁发言时提到，创新驱动发展人才是关键，应从国家层面研究有利于西部地区吸引人才的政策。他说：“西部地区在发展过程中想了很多办法，比如对领军人才的柔性引进政策。我想指出的是，只靠领军人才，没有团队，没有基础性支撑型人才，人才引进仍然难以维系。”
北青报：关于解决西部人才流失，您带来的建议是什么？
许宁：西部人才在流失，特别是硕士毕业、基础性、学习理工科专业的孩子。由此我想到能不能参照上世纪六七十年代的人才政策。我国当时分为11类地区，宁夏是第11类地区，当时的工资明显比我的原籍浙江要高，但现在我们西部吸引人才却太难了。西部大学生跑出去一火车，回来一卡车的现象比比皆是。
北青报：能具体说一下吗？
许宁：一是从国家层面抓好海外人才的引进。二是不允许各省市再出台自己的人才政策，而是由国家统一给西部出台人才政策，起码让西部的孩子回到西部，坚持在西部。
因为现在一、二线城市安家成本非常高，能不能国家统一制定政策让西部这些孩子首先回到原籍，比如“支持安家政策”，给20万元利于他们回来安家。而不要各省自己出台吸引人才的政策，因为西部地区仍然竞争不过东部地区。
北青报：西部人才流失是个老问题，在宁夏或西部有什么新变化？是公务员队伍还是企业吸引不来人才？
许宁：公务员队伍的人才问题还不是最主要的。我认为最主要的问题是，有些企业缺乏技术人才。
北青报：比如哪些企业？
许宁：就是那些需要创新能力的企业，需要人才支撑。
北青报：西部吸引人才战略还有哪些短板？
许宁：还是需要有国家的政策吸引人才去西部，需要有吸引大学生回到家乡、回到西部的政策，去参与创新发展。
北青报：如何评价抢人才难，守人才更难？
许宁：这是企业用好人才的问题，让人才和企业一起成长是最重要的问题。
北青报：时代不同了，您提到通过国家统一安排来留住人才，会不会最终还是留不住？
许宁：不可能留不住。
北青报：为什么不可能？
许宁：举个例子，大学生现在留在一线城市会比较辛苦，而且大家都需要有一个创业、安家的基础。大城市是什么房价、什么租价？但如果你们到西部，或者让西部的孩子回到原籍，政府或企业给出30万元安家费，等于免了起步那五年的辛苦。你们为西部做出10年贡献，之后也可以再去选择。
北青报：宁夏自治区政府有30万元安家费这样的政策吗？
许宁：没有。但是人才政策不该是宁夏自己制定，留人才问题应是从国家层面采取措施。如果各省出台措施，就是零和博弈，西部省份并不占便宜。我们拿20万元，沿海拿20万元，人才还是到沿海，我们还是竞争不过沿海。
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