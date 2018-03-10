政协委员张力：建议缩短学制 小学变5年高中变2年

原标题：全国政协委员张力：建议缩短学制，小学变5年高中变2年

封面新闻记者 张路延 北京摄影报道

“年轻人读完大学、硕士、博士，已经二十八九岁了，特别是高学历女生，毕业时已是晚婚年龄，工作与婚恋难以兼顾。”

3月10日，在接受封面新闻记者采访中，全国政协委员、四川省民政厅副厅长张力表示，多年来，我国基础教育发展取得了很好成绩，但现实社会环境和学校教学安排，也催生了一些问题，比如高学历大龄男女青年现象，导致年轻人进入社会晚，有效服务社会和贡献社会的时间短。

“12年可以缩短为10年，小学5年、初中3年、高中2年”，今年全国两会，张力准备了关于缩短基础教育学制的建议，在缩短的基础上，同时继续加大对基础教育的投入，“将现行普及9年义务教育改为普及10年高中阶段教育。”

张力说，目前，我国基础教育实行12年制，小学6年、初中3年、高中3年。其中，小学、初中实行义务教育。在成绩显著的同时，他注意到，在不同区域之间、城乡之间发展不平衡、不充分的矛盾仍然存在，现实的社会环境和学校的教学安排，导致一些人民群众对基础教育学制有不同看法。

张力认为，如今，已经不是光靠学校传授知识的时代了，互联网等获取知识的渠道多元，小学6年的学制偏长，同时，对初高中来说，基础教育功利化趋势明显，大多数学校高三年级几乎都是安排复习，来应对高考。并且，因为现实存在城乡差别，优质基础教育资源一般都集中在城市，他们有条件在高三用一年时间来复习应试，农村学校则比较困难。

“一方面是小学、初中、高中的现状，一方面是年轻人就业晚和人口老龄化。”张力说，随着社会竞争越来越激烈，很多行业就业学历门槛越来越高，年轻人读完大学、硕士、博士，走出校园已经二十八九岁了；同时，我国社会严重老龄化，国家已经开始研究并将实现延迟退休的政策。教育学制过长，年轻人进入社会晚，能有效服务社会和贡献社会的时间短，加大了国家社会保障的压力。

在张力看来，要缓解各方面问题，可以从缩短学制着手。“可以将现行12年基础教育学制缩短为10年，分别为小学5年、初中3年、高中2年，其实，在我国历史上，也实行过基础教育10学制。”

同时，在缩短学制的基础上，继续加大对基础教育的投入。“将现行普及9年义务教育改为普及10年高中阶段教育，因为基础教育学制缩短了2年，可以节约大量的教育资源，所以增加1年高中阶段义务教育，并不会对国家增加太大的负担。”

张力认为，作为一项改革措施，缩短基础教育学制全面实施前，可以在国家深度贫困地区先行试点，“让穷人的孩子早当家”，让教育在阻断贫困的代际传递中发挥作用。

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责任编辑：张玉