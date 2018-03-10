曹建明：案件纠错需要勇气 敢于公开承认发生错误

原标题 曹建明：案件纠错需要勇气，要敢于向社会公开承认发生了错误

“无论是法院还是检察院，纠正一起冤错案件是不容易的。”3月10日上午在四川代表团审议“两高”工作报告时，全国人大代表、最高人民检察院检察长曹建明坦言，案件纠错需要勇气，其实，纠错不止是纠法院的错，也包括检察院的错、公安的错。他表示，要敢于向社会公开承认发生了错误。

他说，过去5年，一批冤错案件得到纠正，人民群众为之叫好，这方面人民法院做了大量工作。检察院与法院之间也形成了合力，既包括检察院发现冤错案件，向法院提出检察建议、抗诉，也包括法院发现了冤错案件，向检察院通报。

“这是要有一定勇气的，要敢于向社会坦承我们发生了错误。”曹建明说，检察院向法院提出的检察建议或者抗诉，首先是纠自己的错，“当时自己批捕、起诉错了”；法院纠错，则说明当年判错了。

近年与人大代表一起审议“两高”工作报告时，“纠正冤错案件”常是曹建明的关键词之一。2015年审议“两高”工作报告时，曹建明说，政法机关要敢于担当、敢于纠错，而且要敢于追责、深刻检讨，从长远上建立起纠正冤假错案的机制，一定不能为了自己的面子就不纠错。

曹建明当时还表示，沉痛的、血的教训对检察人员提出了很高的要求，就是如何坚持把好事实关、证据关、程序关，如何坚持疑罪从无的原则，坚决防止刑讯逼供，同时也要高度重视当事人、律师的意见。

来源：中青在线

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责任编辑：张岩