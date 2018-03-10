军队代表：肃清郭徐流毒影响 大家办事先找法规

原标题 军队代表谈现代军事法制体系构建：今年将会出台五部法规制度

央广军事记者刘鹏采访全国人大代表、中央军委纪委专职副书记杨成熙。央广网 图

十八大以来，习近平主席对依法治军从严治军高度重视，将其上升为建军治军的基本方略，作为贯彻政治建军、改革强军、依法治军、科技兴军战略部署的重要一环。全国人大代表、中央军委纪委专职副书记杨成熙说，构建现代军事法制体系，还要紧跟时代发展步伐，进一步完善配套法规制度，不断适应新情况新任务。

谈变化：治军理念摒弃人治思维

杨成熙代表介绍，党的十八大以来，我军高度重视法规制度建设，坚持依法治军、从严治军方针。

首先治军理念发生转变，摒弃人治思维，从领导干部个人说了算，到现在树牢权由法定、权依法使的思路、理念。

其次，高度重视法规制度建设，尤其在军队体制编制调整后，立改废释并举，党内处分条例、党内监督条例、问责条例的陆续出台，军事法规制度体系也随着实践的发展而不断完善。逐步走上依规治党、依法治军的道路。

第三，“肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响”，大家自觉程度大大提高，办事首先找法规、找制度。依法治军、从严治军这五年取得了可喜的成效。

谈思考：依法治军还有很长的路要走

当谈到对依法治军的深入推进还有哪些思考时，杨成熙代表用“新的高速公路建起来了，交规还没有跟上”来形容。

他提出，不仅要在干部、战士的头脑中，把依法治军的观念牢固树立起来，还要根据新时代的新任务、新情况，完善相应制度。同时法规制度要科学，有一些法规制度制定出来以后落实不好，主要原因是没有反映事物的特点、本质和规律，有些不符合实际，还有的前后矛盾不一贯，这些都是急需解决的问题。

另外，贯彻依法治军方针要落到行动上，抓落实、抓规矩，领导要做榜样，以上率下、以身作则，只有这样条令条例和规章制度才能落到实处。

谈行动：今年将有五部法规出台

杨成熙代表表示，面对改革时期新旧制度并存的现状，下一步要加快法规制度制定步伐，今年将会有五部法规制度出台。比如中国共产党军队纪律检查委员会条例，由于现在纪委独立运行，过去的条例已不适用，现在已制定好方案，今年两会结束后，杨成熙代表就会带领工作组开展调研，还将对如何建立巡察机构、怎么开展巡察工作等问题进行调研，提出具体意见。

杨成熙代表最后说，总结依法治军，其核心就是两点，“法治”与“法制”。加强法治理念、立起法治精神、加强法规制度建设，真正把依法治军落到实处，是这两者的统一。这样才能真正建设一支世界一流军队，提高军队的正规化水平，加强军事治理体系和治理能力的现代化建设水平。

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责任编辑：张岩