政协委员:强调游戏积极一面的商家有“伪善”之嫌

原标题 政协委员王建国：强调游戏积极一面的商家有“伪善”之嫌
全国政协委员、中央电视台纪录频道导演王建国。未来网 图
“我不同意马化腾的说法，他是强调（网络游戏）积极的一面。对商家来讲，你强调积极的一面就显得有点伪善了。”全国政协委员、中央电视台纪录频道导演王建国在采访中向记者表示，不能否认，游戏对青少年的身心健康有积极的一面，但总的来说，让青少年沉迷于游戏肯定是不好的。
他建议，除了对游戏的时间要有严格的限制以外，对网络游戏的内容，包括让青少年沉迷、着迷的兴奋点，也要逐一加以研究。
“（这些内容）究竟对青少年有什么影响，如果有一些不健康的因素在里面，一定要进行改进。”王建国告诉记者，他有一对朋友，夫妻俩一个是清华的学霸，一个是北大的学霸，但孩子考试居然进不了重点中学，学习成绩一直不好。
“就是（因为）打王者荣耀。”他道出了其中的原因，“我觉得游戏包含巨大的利益。看游戏的收入不断增长，而且增长迅速，你就会从中发现，它对青少年的影响已经到了一种不容忽视的地步。”
他直言，很难想象一个国家的所有青少年把大多数的时间都用来打游戏。
因此，王建国强调，当前不仅仅需要加强网络游戏监管，在相关方面的法律条文，特别是在保护青少年身心健康这方面，需要有更多立法行动，对于网络游戏需要专门的专家委员会来进行界定其中的益害。
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