商务部回应去年中国对外投资下降:遏制非理性投资

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月11日（星期日）10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明就“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。

以下为文字直播：

经济日报中国经济网记者：

我们注意到去年中国的对外投资有所下降，我们想问部长，您对对外投资未来的发展趋势有什么看法，下一步商务部在对外投资方面会有哪些措施？谢谢。

钟山：

谢谢。去年我国对外投资出现了下降，主要是非理性对外投资得到了有效遏制。我们通过“降虚火”、“挤水分”，使得企业对外投资更加稳健、更趋理性。总的来看，中国对外投资是好的，与现阶段我国发展水平和发展要求是相适应的，是符合经济发展规律的，也是受到东道国普遍欢迎的。我认为有以下几个特点：

第一，对外投资规模不断扩大。中国对外投资从小到大，现在已经成为世界投资大国。2017年我国对外直接投资1246亿美元，位居世界前列。

第二，对外投资结构不断优化。从投资领域看，从劳动密集型产业为主，转为与技术资本密集型产业并重；从投资主体看，从中小企业为主，转为与大企业并重；从投资区域看，从发展中国家为主，转为与发达国家并重。

第三，对东道国贡献不断增强。中国投资推动了东道国工业化进程，增加了东道国财政收入，促进了东道国经济发展和民生改善。2017年，中资企业上缴东道国税费超过300亿美元，为当地创造就业岗位135万个。

下一步，我们将以“一带一路”建设为重点，努力做好四项工作：一是要打造合作平台。抓好境外经贸合作区建设，优化国别产业布局，支持园区基础设施建设，提高合作区水平。二是深化产能合作，聚焦重点产业、重点国别，推动我国优势产能、先进装备走出去。三是壮大投资主体。积极鼓励有实力、信誉好的企业开拓国际市场，提高跨国经营能力，提高防范风险的能力。四是规范经营行为。加强真实性合规性审查，继续控制非理性投资，要求中国对外投资企业遵守东道国的法律法规，履行社会责任。

总之，我们将努力为企业提供更好的环境、更好的条件、更好的服务，努力打造中国投资的品牌，树立中国投资的良好形象。谢谢！

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责任编辑：张义凌