中非合作论坛相关协定落实情况如何？商务部回应

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月11日（星期日）10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明就“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。

以下为文字直播：

中国经济周刊经济网记者：

2018年中非合作论坛峰会即将举办，我们想请问钟部长，上一届约翰内斯堡峰会提出的各项经贸举措，包括投资便利化等落实情况如何？在新一届峰会中，我们将提出哪些新的倡议？谢谢您。

钟山：

谢谢你的提问。非洲是中国的重要的伙伴，习近平主席在2015年中非合作论坛约堡峰会上提出了十大合作计划，这些计划这几年来我们在积极的推动落实，具体相关的工作我们请分管这项工作的钱克明副部长来回答。

钱克明：

谢谢钟部长，也谢谢这位记者朋友。中非十大合作计划提出两年多来，商务部会同国内相关部门和非洲国家，一个国家一个国家磋商，一项任务一项任务分解，一个项目一个项目实施。到目前为止，绝大部分任务已经落实，绝大部分项目已经提前完成，而且收到了非常好的效果。比如说在民生领域，十大合作计划给非洲各国带来实实在在的好处，像已经免除了20多个非洲国家2015年底到期的无息贷款债务。此外，我们还向18个非洲国家提供了多批紧急人道主义粮食援助。2016年，由于“厄尔尼诺现象”导致东非大国像埃塞俄比亚有上千万人受到饥饿的威胁，是中国第一时间送去了救命粮。所以，当时埃塞俄比亚总理非常激动地握着我的手说，这是我们收到的第一批救命粮，中国是我们真正的朋友。当然，除了粮援和免除债务以外，我们还在很多民生领域，包括学校、医院、清洁供水项目等，提供了大量的援助。

又比如说在工业化合作领域，我们已经成功地增加了非洲中小企业专项贷款，当时习近平主席对外宣布要增资50亿美元，我们已经完成。我们还新设了100亿美元的中非产能合作基金，同时，为非洲国家提供了15万人次的专业技术人才培训。除此之外，我们还和非洲的很多国家签订了协议，建设经贸合作园区。大家可能听说过埃及的苏伊士运河经贸合作区，这个经贸合作区建设以来，产值已经达到7亿美元，为当地政府缴纳税费5800万美元，带动就业3300人，特别要指出的是其中有3100人是当地职工。

在基础设施这方面，建设了一批公路、铁路、机场、港口等等。大家可能听说过肯尼亚的蒙内铁路，是蒙巴萨到内罗毕的铁路，全长480公里，号称东非铁路网的“咽喉要塞”。还有亚吉铁路，就是埃塞的亚的斯亚贝巴到吉布提的铁路。当时我们的粮食援助也要用这条铁路，但当时刚修完，还没有通车，就用我们的开道车把中国的第一批粮援送到了灾区。

中非十大合作领域项目非常多，内容也非常丰富，我就不逐一介绍了。

总体看，十大合作计划项目进展很顺利，效果也非常明显，我们的非洲朋友也非常满意。今年9月，大家都知道新一届中非合作论坛峰会将在北京举行，下一步我们想围绕这个峰会做两件事：

第一，继续抓好十大合作计划的实施。钟部长也提出这是一个政治任务，绝对不能含糊，要不折不扣、高质量按期完成。同时我们要抓好十大合作计划效果的评估、经验的总结，以便为下一届峰会经贸举措的设计提供一些借鉴。

第二，要设计好经贸合作的新举措。事实上去年下半年钟山部长就进行了部署，目前已经在广泛征求非洲各个国家的意见。“两会”之后，我们还要征求非洲各个国家驻华使节的意见，让非洲的需求、非洲合作的意愿都反映到新举措里面。新举措大体的轮廓已经出来，细节我在这儿就不多介绍了。总体上有三个方面的特点：第一，要进一步加强战略对接，加强“一带一路”倡议和非洲2063议程的战略对接，注重在非盟多边层次以及在各个国家的双边层次加强战略对接。第二，进一步聚焦非洲自主增长能力和发展能力建设，围绕非洲缓解贫困、创造就业、发展经济、改善民生这些需求，着重帮助非洲培养自主增长能力，特别是为年轻人创造就业，培养年轻人的技能。第三，进一步加强多方协作，除了商务部还有中央各部委以外，还要加强与省一级地方的协作；除了政府之外还加强与企业的协作；除了国有企业以外，还要进一步发挥民营企业的作用。我们还计划与第三方机构，包括国际一些扶贫和发展机构加强合作，调动各方资源，进一步加大对非洲的投入和合作的力度，将中非合作提上一个新的台阶。谢谢！

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责任编辑：张义凌