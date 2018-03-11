外媒提了这个问题 商务部长反问：你是美国人？

原标题：外媒记者提问中美贸易战 商务部部长：“你是美国人？”

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月11日（星期日）10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明就“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。

▲商务部部长钟山

彭博社记者：

第一个问题，我们都注意到近期中美贸易关系出现了一些波折，我想请问部长，中方有什么样的计划来减少中国与美国之间存在的规模相当庞大的贸易顺差，就今年来说，有没有一些临时性的措施会被采纳？第二个问题，现在也有一些说法，称中方将会采取一些临时性的计划，针对美方的做法采取一些报复性的行动，其中将会涉及到包括大豆、玉米在内的农产品，甚至也可能牵扯到像飞机这样的大型的产品，请问是否属实？第三个问题，中方将中美之间已经被暂停的全面经济对话，将于何时重启？谢谢。

钟山：

我想请问一下，你是美国的记者，你是美国人吗，是美国的公民吗？

彭博社记者：

我是英国人。

钟山：

说明这个问题美国人关心，英国人关心，在座的各位都关心。近期，确实像刚才这位记者朋友说的一样，中美经贸关系有一些波折，中美之间会不会像您刚才说的爆发贸易战已经成为全球的关注。现在也成为了两会的关注。您刚才提了许多问题，我想就中美双边经贸关系中一些问题跟大家做一个交流。

我想讲的是，贸易战没有赢家，只会给中美两国和世界经济带来灾难。中国不希望打贸易战，也不会主动发起贸易战，但是我们能够应对任何挑战，坚决捍卫国家和人民的利益。

关于您刚才提到的中美经贸关系，习近平主席指出，经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”。两国建交已经快40年了，双边经贸关系越来越紧密，拿贸易来说，近40年贸易规模增长了232倍，朋友们，你们想想，有没有两个国家在不到40年的时间增长那么多？两国双向投资累计已经超过2300亿美元，这就充分说明两国经济互补性很强，合作潜力很大。当然，中美经贸合作中也存在一些问题。今天我想借这个机会就几个大家关心的热点问题做一个交流。

第一，刚才您提到的贸易平衡问题。中美贸易统计是存在差异的。中国和美国统计工作组，每年就中美贸易统计差异进行一次比较研究，这个工作组由政府机构专家和其他专家组成。根据这个工作组的测算，美国官方统计的对华贸易逆差每年都被高估了20%左右。这个工作组已经有很多年了，去年工作组分析的结果，美国的逆差高估了21%。中美贸易不平衡是结构性的，中国在货物贸易上有顺差，而美国在服务贸易上有顺差，我认为贸易竞争力从根本上说是产业的竞争力。中美贸易不平衡还与美方高技术对华出口的管制有关。美国研究机构报告显示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。

第二，关于市场准入问题。中美发展阶段、产业结构、社会制度不同，两国在金融、电信、汽车、农产品等领域的市场准入是存在一些差异的，双方都各有诉求。

第三，关于安全审查问题。中美对网络安全、知识产权、两用物项等安全的看法存在差异。这些差异对彼此之间的贸易、投资都产生了影响。

这些问题双方也都已经注意到了。最近，中共中央政治局委员、中央财办刘鹤主任出访美国，与美方就中美贸易问题进行了坦诚的、具有建设性的讨论。刚才记者朋友提到的中美全面经济对话中断问题，我认为没有中断，我们还在继续谈，中美之间合作交流的渠道没有中断过。不仅现在我们在谈，下一步双方确定还会继续谈。

今天我在这里讲，中美双方会继续谈，我想大家都高兴，因为谁也不愿意打贸易战，谁都知道打贸易战损人不利己，这个是大家都愿意听到的，也是愿意看到的一个好结果。但是我们还有许多事要做，像这样的谈判不是一家可以说了算，需要双方共同努力，进一步加强合作。习近平主席多次强调，合作是中美两国唯一正确的选择。我们非常愿意与美方按照两国元首达成的共识，通过合作来解决分歧，实现互利共赢，造福于两国人民，为全球经济稳定发展作出贡献。谢谢！

来源：中国网

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责任编辑：桂强