12771字浓缩五年工作 揭秘最高检报告起草始末

原标题：12771字浓缩五年检察工作！揭秘最高检工作报告起草始末

3月9日下午，曹建明检察长在十三届全国人大一次会议第二次全体会议上作最高人民检察院工作报告。

这份报告正文12771字，浓缩进过去五年的检察工作。最高检报告起草组有关同志接受记者采访，讲述了2018年最高检工作报告背后的起草故事。

哪些人参与了报告起草工作

“这次报告起草时间为五年来历时最长的。”在这名同志的介绍下，一张报告起草时间表展现在记者眼前。

2017年11月底，最高检办公厅就拟订了报告起草方案，呈报院领导同意后，决定以检察长办公室人员为主，抽调机关案管办、新闻办、司改办、信息中心等部门以及北京、西藏等省市检察院的有关同志，组成报告正文组和附件起草组，正式启动报告起草工作。

2017年12月上旬，起草组拿出了报告起草提纲，按照曹建明检察长修改意见修改后，报最高检党组会进行讨论。“党组会专门讨论工作报告提纲，这在近年来是首次。”

2017年12月中旬，起草组提交了报告第一稿，曹建明检察长、邱学强副检察长等院领导都提出修改意见。随后，报告第二稿出炉，提交党组会讨论。

2018年1月上旬，报告开始广泛征求意见：先征求了最高检各内设机构和直属事业单位的意见，后征求了各省级检察院、新疆生产建设兵团检察院和军事检察院的意见。梳理吸收征求来的意见后，修改后的报告提交最高检检察委员会进行讨论。

2018年1月15日，报告征求意见稿形成，开始扩大征求意见范围：报告被送到各省、自治区、直辖市“四大班子”主要领导同志手中。“根据反馈回来的意见，我们对报告及时进行了修改。”

2018年1月中旬，报告送审稿整理完毕。“报送中央领导同志和中央有关部门负责人征求意见。”

2018年2月上旬，报告形成第二次送审稿。“报送中央政治局常委审示。”

2018年春节后，根据中央政治局常委提出的意见，报告形成最后送审稿，报习近平总书记审示。

“在这个过程中，曹建明检察长反复修改报告30多稿。”这名同志介绍，对今年报告的起草工作，曹建明检察长始终高度重视，不仅亲自主持报告起草工作，提出思路、明确要求，而且亲自反复修改，仅在春节期间就把近2000多页的各省级检察院工作报告汇编阅读了两遍，对报告修改了4稿。

除了把报告“送出去”征求意见，最高检还把代表委员“请进来”听取他们的意见建议。2018年2月，曹建明检察长在最高检机关先后主持召开部分全国人大代表座谈会和各民主党派中央、全国工商联、无党派人士代表座谈会，广泛征求对报告的意见建议。

如何把五年检察工作浓缩进一份报告

与前四年报告过去一年的检察工作不同，今年报告的一大特点是报告过去五年的检察工作。在篇幅变化不大的情况下，如何把五年检察工作浓缩进一份报告，是今年报告起草组面临的一大挑战。

“我们做了大量基础工作。”这名同志介绍，为充分掌握五年检察工作，报告起草组分别向最高检机关各内设机构和直属事业单位收集了本部门、本条线五年工作总结，向最高检案管办收集了五年来的各种检察工作数据，向各省级检察院收集了历年地方人代会上所作的检察工作报告，同时专门梳理了五年来检察机关开展的专项活动、出台的制度规定等。同时，起草组还全面深入学习了全国人大代表、全国政协委员近五年来提出的9620条意见建议，有针对性地回应。经过精挑细选，报告最初一稿成稿，40页。

在占有大量基础素材的前提下，精选角度成为报告起草组随后所做的主要工作。这名同志表示，过去五年检察工作亮点很多，但报告篇幅有限，“我们选择重点报告中央领导和人民群众关心关注的问题”。比如，在诉讼监督部分，报告没有按照传统的立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行监督、民行监督进行论述，主要挑选了一些代表委员可能关注的亮点，特别是一些专项监督情况。当然，考虑到今年三分之二的代表委员都是新任的，报告在突出重点亮点的同时，也注意勾勒出检察工作整体面貌，反映检察机关整体职能。

今年是换届年。起草组在起草报告过程中，特别注意体现出近五年来各相关工作的发展变化，力求展现出一种“纵深感”。今年的报告不仅在“纵推”方面展现了时间跨度，在“横摊”方面也展现了时代感。比如，同样是讲“惩治腐败”这个主题，过去几年主要集中在讲检察机关依法查办和预防职务犯罪方面，今年的报告则除了讲清楚这方面内容外，还把检察机关坚决贯彻国家监察体制改革重大部署的内容也纳入进去。这既充分体现了新时代新要求给检察工作带来的新变化新特点，同时也充分体现了检察机关坚决拥护、全力支持改革的鲜明态度。

怎样才能让报告通俗易懂

近年来，最高检工作报告既严谨、专业，又在活泼、生动方面下了很大功夫，各方面反响良好。

“今年我们起草报告时，更加注意采用较为平实、代表委员易于接受的语言。”这名同志介绍，让报告变得通俗易懂，贯穿报告起草工作始终。具体来说就是：追求“信”，让人民群众“愿看”检察院的报告。在报告中积极回应人民群众关切，不左躲右闪回避问题，把话说到老百姓心坎里，用工作的实际成效取信于民。追求“达”，让人民群众“能看”检察院的报告。比如，在报告用语方面，尽可能多地使用短句而不用或少用长句，尽可能用人民群众听得懂的语言表述专业性的工作，力求让人民群众听得懂、读得明白。追求“雅”，让人民群众“爱看”检察院的报告。比如，报告注重从群众语言中汲取“传播力”，在保证准确性的前提下，使用了一些人民群众喜闻乐见、耳熟能详的语言，比如“打虎”“拍蝇”“猎狐”“舌尖上的安全”等，以更好地适应人民群众的“胃口”。

记者注意到，报告每一自然段，均讲一个主题或一件事，尽量简短、简单，这是起草组“有意为之”。

而大量案事例的应用，使报告更接地气。据介绍，今年由于是报告五年检察工作，在案例选择上，增加不少新的案例，让报告更有说服力和感染力。

值得注意的是，今年的报告继续开启了精彩的“附件模式”：正文后共有五个附件。“与往年比，今年的附件运用了大量漫画等鲜活元素，更活泼、更好读。”

来源：检察日报

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责任编辑：桂强