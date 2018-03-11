修改国家主席任职规定有怎样的考虑？法工委回应

原标题 2018全国两会丨沈春耀答新京报记者提问：修改国家主席任职规定利于体现和维护“三位一体”领导体制

十三届全国人大一次会议秘书处法案组组长、全国人大常委会法工委主任沈春耀答记者问。新京报记者 侯少卿 摄

新京报记者王姝提问。新京报记者 薛珺 摄

新京报快讯（记者倪伟 吴为）3月11日下午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会。十三届全国人大一次会议秘书处法案组组长、全国人大常委会法工委主任沈春耀回答新京报记者提问时表示，删去国家主席、副主席连续任职不得超过两届的规定，是健全国家领导体制的重要举措。

新京报记者在记者会上提问称，关于国家主席、副主席任职规定的修改是这次宪法修改引人关注的一个地方，删去国家主席、副主席连续任职不得超过两届的规定有怎样的考虑？今后国家机关的其他国家领导人员有没有类似的修改考虑？

沈春耀表示，这次宪法修正案的一个重要内容就是对现行宪法的第79条第三款的规定作出修改完善。第79条第三款的规定是中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，原来有这样一句话，“连续任职不得超过两届”，这次修改把“连续任职不得超过两届”删去，应该说有非常重要的意义和考虑。

沈春耀说，中国共产党章程关于党的中央委员会总书记任职任期的规定，关于中国共产党中央军事委员会主席任职任期的规定，中华人民共和国宪法关于国家军委主席任职任期的规定中，都没有连续任职不得超过两届的规定。“因此，许多单位和同志就提出，宪法关于国家主席的规定也应该采取一致的做法。”沈春耀表示，过去一段时间以来，在党内外和全国上下一直有这样的意见，在党的十九大文件的形成过程中，这方面的意见更为突出和明显。

沈春耀表示，党的中央委员会的最高领导职务、中国人民解放军的最高领导职务和国家最高领导职务的“三位一体”领导体制和领导形式，“对于我们这样一个大党、大国来说，不仅是必要的，而且是最为妥当的”。这种领导体制和领导形式，是中国共产党从长期执政实践中探索和总结出来的治国理政的成功经验。

沈春耀说，从新中国68年多的历史看，关于党和国家领导体制有不同的规定，也有不同的做法，最近这20多年来，特别是从1993年以来，应该说“三位一体”是一个成功的、有效的、至关重要的体制。因此这次宪法修正案对第79条第三款的规定进行修改完善，是健全国家领导体制的重要举措，这种修改有利于维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，有利于完善国家的领导体制，也有利于党和国家长治久安。

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责任编辑：张岩