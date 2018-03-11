北理将在河北怀来建校区：含国防科创中心等5板块

日前，河北张家口市怀来县与北京理工大学进行对接洽谈，双方就项目用地、总体规划布局等共同关心的问题深入交换意见并达成一致。怀来作为张家口对接北京的窗口县、桥头堡，优质产业和优先人才同步引进正在成为该县推进京津冀协同发展战略部署的新思路、新举措。

据了解，正在规划建设的北京理工大学怀来校区具体包括国防科技创新中心、军民融合科技创新中心、未来教育中心、科技成果孵化中心、宜居园五个板块，将建成以特种能源、智能弹药、微电子、电动车、网络空间安全、人工智能、无人机等方向为主的高层次人才培养基地和科研基地，同时成为相关科技成果孵化和高新技术产业培训基地。目前，项目测绘规划、立项审批等环节已经顺利完成。怀来校区落成后将有力提升国家国防科技创新水平，助力学校“双一流”建设，并从培育良好文化氛围、吸引优质投资、带动经济增长、促进产业升级、加速人才聚集、提高城市竞争力等诸多方面带动该县的经济社会发展。

今年以来，怀来县委、县政府把北京理工大学怀来校区作为头号工程来抓，以一流的服务、一流的担当加以推进，确保该项目早日在怀来落地生根。该县县委、县政府及有关部门将全面保障项目用地，抽调人员与校方共同组建工作组，实现合署办公，及时处理推进过程中出现的问题。同时，加快在周边完善医疗、中小学校等生活配套设施，研究启动产业基金，为专家们的生活和项目发展提供全方位的优质服务。现阶段，东花园区域正在逐步聚集一大批高新技术产业和知名高校，力争把东花园区域打造成为京西北方向产业、科研、高校、配套设施有机融合的优质发展平台。北京理工大学分校的建立，将进一步提升怀来的知名度和影响力。

来源：河北新闻网

责任编辑：张建利