商务部:居民去境外购物说明我国优质商品价格偏高

原标题：今年春节国内消费超9000亿 钟山：消费发展的缩影

11日上午10时，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明就“推动形成全面开放新格局 推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。

中新社记者提问：今年春节国内消费超过9000亿元，下一步在扩大国内消费方面有哪些举措？

钟山表示，春节市场是我们消费发展的一个缩影，我们国家已经成为了一个消费大国，我们的消费规模已经居全球第二位，消费也已经连续四年成为我国经济增长的第一拉动力，我国经济增长也已经由依靠出口投资拉动转向依靠消费、出口、投资协同拉动。

我国有14亿人口，中等收入群体有4个亿，随着人民群众收入不断提高，我国消费潜力十分巨大。我国消费也有短板弱项，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分发展之间的矛盾。

我国居民去境外消费大约有2000亿美元，既有高档商品，也有日用消费品，境外购物反映出我国优质商品不足，而且价格偏高。我国服务消费是一个明显弱项，比如家政、养老、教育、医疗。

下一步要根据社会主要矛盾的变化，创新流通、扩大消费、增加有效供给。重点要做好三件事，第一要搭建平台，促进消费，在城市要改造提升一批高品位步行街，提高消费品质，提高城市品位。把步行街打造成城市的亮点名片，优化便利店、菜市场等社区商业布局，打造15分钟便民服务圈，丰富菜篮子供应。

在乡村加快建设一批商业小镇和特色服务中心，大力发展电子商务，推动线上线下融合。让城乡居民有更丰富的选择，更便利的服务，更舒适的体验。二要扩大开放，促进消费。下调部分消费品进口关税，扩大养老医疗等领域开放。三是改善环境，促进消费。改善城乡消费环境，让老百姓消费的放心、开心。（文字来源：中国网直播实录）

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责任编辑：桂强