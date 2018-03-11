政协委员清华国学研究院院长肯定国学经典阅读热

原标题：全国政协委员、清华大学国学研究院院长陈来肯定国学经典“阅读热”

封面新闻记者 张杰 北京摄影报道

中华文明历史长久，连绵不断。历史学家认为，中华文明具有如此长久的连续性，必有一伟大的力量寓于其中。这一伟大课题，也一直吸引智慧的头脑进行思考。

全国政协委员、清华大学人文学院哲学系教授、国学研究院院长陈来教授，多年始终致力于中华优秀传统文化的传承、弘扬和创新。在全国政协十三届一次会议上 ，陈来教授关注如何大力弘扬中华优秀传统文化。

针对当前“国学阅读热”，陈来给予肯定。即便个别阅读者对国学存在误读现象，陈来认为“关系不大，因为他们不是学术研究”。

陈来师从张岱年、冯友兰等哲学大家，学术功底深厚，是当代著名的哲学史家、哲学家。30多年来，他笔耕不辍，著作等身，以其严谨深刻的思考，为当代中国哲学研究做出了重要贡献。尤其是2015年出版的新著《中华文明的核心价值》，深刻阐释了中华文明价值观的哲学基础，深入辨析了中西核心价值观的异同，引起了社会各界很大关注。

今年春节期间，陈来教授推出其第40部新著《孔子·孟子·荀子：先秦儒学讲稿》。全书为陈来在香港中文大学和北京大学哲学系讲课稿的基础上整理而成。全书既高屋建瓴又深入浅出，是对先秦儒学思想极佳的入门导读。该书以孔子、孟子、荀子为主线，并穿插了郭店楚简出土儒书和《乐记》中的思想，将先秦儒学的思想来源、核心观点和传承脉络等做了概要的梳理与申说，尤其对孔子的“学论”、孟子的仁义原则高于皇权原则的的儒家左翼思想、儒学与德性伦理学的比较以及对荀子的理解等有新颖独到的阐释。

陈来教授认为，中国是古而又新的国家。不忘本来、吸收外来、面向未来，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力，不断创造中华文化的新辉煌。

弘扬优秀传统文化需要优秀的传播者。对于传统文化传播的具体方式，陈来教授认为，一个社会应该有不同类型的作者，有的侧重专注原创性研究，有的则主要致力于知识普及。当然，一个学者同时兼顾做学术和普及传统文化，也不是不可以。“但一个人精力有限，一个学者最终选择哪一种类型，还是要看个人志趣，重点发挥自己特长，作出独特的贡献。”

在陈来教授看来，目前写普及传统文化读物的畅销“写手”、“写家”并不少，社会也需要这些人专门从事传统文化的普及。但作为一名学者，陈来说，自己目前并无主编或撰写一部面向大众普及传统文化图书的计划，“我目前更多考虑的是怎么把学术本身做得最好，我自己的兴趣，就是做学术研究。”

近些年来，“国学”经典成为热门阅读对象。作为一名哲学、国学的专业研究者，如何看待？陈来教授说，作为一种文化现象，非专业的社会人士对国学经典的阅读有他们的特点，“他们不是为了学术研究，而是面对文本，个人获得一种体会。这种体会可以变成他们生活的一种精神力量，甚至是一种信仰。从这个方面来讲，这些传统文献，对他们生命起了一种引导作用。这种引导是交互性的，是他们从文本读出了一些他认为有意义有用的东西。”

对于一些人存在误读的可能，陈来教授认为：“我个人觉得，只要他阅读和思考的方向是正确的，即使有一些细节的误读也关系不大。因为他们不是学术研究，只要自己对生命的特定方向、某些方面，得到一定的滋养，能够满足某些需要，那就是可以的。”

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责任编辑：张义凌