代表：研发用意念控制的游戏来延缓老年痴呆症

原标题：尧德中代表：研发用意念控制的游戏来延缓老年痴呆症

李寰 任吉军

脑科学，人工智能（AI），这是当下最火的话题。

近日，在接受华西都市报-封面新闻记者采访时，全国人大代表、电子科技大学教授尧德中表示，随着人类社会发展，大家对大脑健康的重视程度越来越高。人类健康的根本在于大脑，特别是随着老龄化社会的进程，如何延缓大脑疾病、提高人类的生活质量十分关键。

据此，尧德中及其团队通过多次实验，终将这两项研究进行“跨界整合”，从而发明一款通过大脑意念来完成的电脑游戏，锁定老年痴呆症攻坚。

发明游戏：让大脑“动起来”延缓老年痴呆症

尧德中根据相关研究发现，老年痴呆症状多在60岁以上人群中产生，而超过80岁的老人患上老年痴呆的几率会更高。目前，老年痴呆症的病因尚不清楚，但是科学家发现了一个规律，老年痴呆症患者的大脑里存在淀粉一样的斑块。然而是因患上老年痴呆症而出现的斑块，还是有了斑块会诱发老年痴呆症？科学界的意见还不统一。但是让大脑“动起来”，可以延缓老年痴呆，这是科学家们都认可的答案。

如何才能更有效地延缓老年痴呆？尧德中介绍，有科学家尝试通过药物来延缓老年痴呆，但是没有见到效果；也有人试图通过手术来治疗老年痴呆，但是大脑中并没有明显的病灶，所以也行不通。“因此最好的办法就是通过外部刺激，对大脑产生作用。”

尧德中和他的团队通过多次实验，最终选择通过人工智能与脑科学的“跨界整合”，发明一种通过大脑来完成的游戏。

尧德中说，普通游戏是通过手来控制，但是这一款游戏则是通过大脑“意念”来完成——人戴上一顶“电极帽”，这就相当于是“指令中心”，电脑屏幕上有一个障碍物，需要将鼠标往左边移动才可以避开障碍，那大脑则会通过“电极帽”向系统传递信息，从而绕开屏幕上的障碍。

研究方向：脑电信号量化揭开大脑之谜

很多老年人喜欢打麻将，认为这样可以活动大脑，从而延缓老年痴呆症的发生。但尧德中认为，打麻将的确可以在一定程度上活动大脑，但是并不能监控大脑是否真正的得到了锻炼，也无法反馈是否用脑过度。不过，通过脑电信号量化，生成相应的客观数据，就能够为揭开大脑之谜找到方向，这也正是下一步的研究重点。

尧德中说，中风的病人往往行动不便，但是如果不活动会导致肌肉萎缩。所以对于中风患者，同样可以通过用大脑意念来完成电脑游戏的方式进行康复锻炼，因此人工智能与医学的跨界，能够为治疗大脑的疾病起到重要作用。

一个回应：人类并不可能完全被机器人取代

如果机器人有了情感，人类会有怎样的变化？

尧德中说，目前人工智能在医学上的发展速度让人惊讶，有的机器人对医学图像的识别能力甚至已经超过了医生。过去机器人通过图片判断某一患者是否患了癌症，可能只是对某一个特定部位进行判断。而现在，机器人学会了“举一反三”，如果患者的肺部出现了阴影，机器人除了识别肺部的信息之外，还会对其他器官进行识别，这样对判断患者的病情有重要帮助，这也就意味着机器已经有了最基础的人的能力。

尽管目前的计算机主要是解决一些程序性的问题，但在未来，很可能出现情感丰富的机器人，这样的局面预计在40年之后发生。目前在国外已经出现了一些具有特定特征的机器人，作为一些用户的伴侣。

“若计算机有了情感，是否会替代人类的很多工作，甚至连谈恋爱都可以由机器人取代，这样是否很可怕？”尧德中说，毕竟人有鲜活的个性，每个人都有不同的特征，因此人类并不可能完全被机器人取代。但不能排除，将来的机器人有了情感之后，会取代人类的很多工作。

来源：华西都市报

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责任编辑：张义凌