新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

安徽副省长何树山已兼任省国资委党委书记

安徽副省长何树山已兼任省国资委党委书记
2018年03月11日 22:08 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
安徽省国资委官方网站截图安徽省国资委官方网站截图

　　据安徽省国资委官方网站显示，安徽省政府副省长何树山已兼任省国资委党委书记。

　　据安徽省政府网显示，何树山负责工业和信息化、环境保护、交通运输、国有资产监督管理等方面工作。分管经济和信息化委、环保厅、交通运输厅、国资委、国防科工办。联系总工会、储备物资管理局、通信管理局、邮政管理局、电力公司、大唐集团安徽分公司、烟草专卖局、安徽中烟工业公司和电信、邮政、民航等在皖单位。

　　此前，这一职务由李明担任。今年1月28日，李明当选为安徽省十三届人大常委会副主任。

　　个人简历

何树山  安徽省国资委官方网站 资料图何树山  安徽省国资委官方网站 资料图

　　何树山，男，汉族，1964年3月生，山东新泰人，1986年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，大庆石油学院石油开发系石油钻井工程专业大学本科毕业，中国石油大学油气井工程专业毕业，在职研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。现任安徽省政府副省长、党组成员。

　　1980.09--1984.07　大庆石油学院石油开发系石油钻井工程专业学习

　　1984.07--1986.05　大庆石油管理局钻井一公司探井一大队钻工、技术员

　　1986.05--1988.05　大庆石油管理局钻井一公司技术科、质量科干部

　　1988.05--1993.10　大庆石油管理局钻井一公司工程技术站固井组组长、现场管理室副主任、技术站副主任

　　1993.10--1994.06　大庆石油管理局钻井一公司三分公司党委书记、副经理

　　1994.06--1996.04　大庆石油管理局钻井一公司副总工程师

　　1996.04--1996.10　大庆石油管理局钻井一公司副总工程师兼一分公司经理

　　1996.10--1997.12　大庆石油管理局钻井一公司副经理

　　1997.12--1999.04　大庆石油管理局钻井一公司党委委员、常务副经理

　　1999.04--1999.12　大庆石油管理局钻井三公司党委副书记、经理

　　1999.12--2000.10　大庆油田有限责任公司修井分公司党委副书记、经理

　　2000.10--2002.11　吉林石油集团有限责任公司总工程师（1999.09--2002.06在大庆石油学院石油工程系油气井工程专业学习，获工学硕士学位）

　　2002.11--2006.05　吉林石油集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理

　　2006.05--2008.03　中国石油天然气集团公司大港油田分公司党委副书记、总经理 （2002.09--2008.01在中国石油大学油气井工程专业学习，获工学博士学位）

　　2008.03--2009.11　天津经济技术开发区管委会主任、党组副书记，市委滨海新区工委委员

　　2009.11--2009.12　天津经济技术开发区管委会主任、党组书记，市委滨海新区工委委员

　　2009.12--2013.01　天津市滨海新区区委常委，天津经济技术开发区管委会主任、党组书记

　　2013.01--2013.04　天津市政府副市长、党组成员，滨海新区区委常委，天津经济技术开发区管委会主任、党组书记

　　2013.04--2017.12　天津市政府副市长、党组成员

　　2017.12--　　　　  安徽省政府副省长、党组成员

　　2018.3--　　　　    安徽省政府副省长、党组成员，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会党委书记。

　　十一届全国人大代表。中共天津市十届、十一届市委委员。（简历来源：安徽省国资委网站）

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区