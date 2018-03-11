安徽副省长何树山已兼任省国资委党委书记

据安徽省国资委官方网站显示，安徽省政府副省长何树山已兼任省国资委党委书记。
据安徽省政府网显示，何树山负责工业和信息化、环境保护、交通运输、国有资产监督管理等方面工作。分管经济和信息化委、环保厅、交通运输厅、国资委、国防科工办。联系总工会、储备物资管理局、通信管理局、邮政管理局、电力公司、大唐集团安徽分公司、烟草专卖局、安徽中烟工业公司和电信、邮政、民航等在皖单位。
此前，这一职务由李明担任。今年1月28日，李明当选为安徽省十三届人大常委会副主任。
个人简历
何树山，男，汉族，1964年3月生，山东新泰人，1986年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，大庆石油学院石油开发系石油钻井工程专业大学本科毕业，中国石油大学油气井工程专业毕业，在职研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。现任安徽省政府副省长、党组成员。
1980.09--1984.07 大庆石油学院石油开发系石油钻井工程专业学习
1984.07--1986.05 大庆石油管理局钻井一公司探井一大队钻工、技术员
1986.05--1988.05 大庆石油管理局钻井一公司技术科、质量科干部
1988.05--1993.10 大庆石油管理局钻井一公司工程技术站固井组组长、现场管理室副主任、技术站副主任
1993.10--1994.06 大庆石油管理局钻井一公司三分公司党委书记、副经理
1994.06--1996.04 大庆石油管理局钻井一公司副总工程师
1996.04--1996.10 大庆石油管理局钻井一公司副总工程师兼一分公司经理
1996.10--1997.12 大庆石油管理局钻井一公司副经理
1997.12--1999.04 大庆石油管理局钻井一公司党委委员、常务副经理
1999.04--1999.12 大庆石油管理局钻井三公司党委副书记、经理
1999.12--2000.10 大庆油田有限责任公司修井分公司党委副书记、经理
2000.10--2002.11 吉林石油集团有限责任公司总工程师（1999.09--2002.06在大庆石油学院石油工程系油气井工程专业学习，获工学硕士学位）
2002.11--2006.05 吉林石油集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理
2006.05--2008.03 中国石油天然气集团公司大港油田分公司党委副书记、总经理 （2002.09--2008.01在中国石油大学油气井工程专业学习，获工学博士学位）
2008.03--2009.11 天津经济技术开发区管委会主任、党组副书记，市委滨海新区工委委员
2009.11--2009.12 天津经济技术开发区管委会主任、党组书记，市委滨海新区工委委员
2009.12--2013.01 天津市滨海新区区委常委，天津经济技术开发区管委会主任、党组书记
2013.01--2013.04 天津市政府副市长、党组成员，滨海新区区委常委，天津经济技术开发区管委会主任、党组书记
2013.04--2017.12 天津市政府副市长、党组成员
2017.12-- 安徽省政府副省长、党组成员
2018.3-- 安徽省政府副省长、党组成员，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会党委书记。
十一届全国人大代表。中共天津市十届、十一届市委委员。（简历来源：安徽省国资委网站）
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