中核与中核建设谈重组：整合不存在问题

中国核工业集团（下称“中核”）与中国核工业建设集团（下称“中核建设”）对外宣布合并一个多月后，两家集团领导首次共同出席对外新闻发布会。

“两个集团的合并不是刚提出的，实际上已经有十年时间。”在3月11日中核集团两会代表委员记者见面会上，全国政协委员、中核集团董事长王寿君回应称，不同于其他行业，核工业当年改制时就按照产业链上下游进行了划分，所以现在两大集团的整合不存在问题，合并后又形成了完整的产业链，对于做强做优做大国有资本、加快核电“走出去”都有好处，可以实现1+1>2的效果。

全国人大代表、中国核建集团总经理顾军在发布会上也表示，中核和中核建设的重组是两家集团长期的共同愿望，是一个比较自然的过程，目前战略重组工作还在进一步推进。重组的目标是为了参与全球竞争，“一带一路”有40多个国家要建设核电。中国已经具备参与核电全球竞争的条件，两个集团的重组为打造具有全球竞争力、真正一流的核工业集团奠定了非常好的基础。

1月31日，国务院国资委发布的央企变更公告称，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中核建设整体无偿划转进入中核，不再作为国资委直接监管企业。这是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华合并后，第三例落地的央企重组，98家央企由此缩减至97家，军工央企减少1家。

这两家公司原最早均属于原中国核工业总公司（下称中核总）。1999年，国防科技工业体制改革，中核总被划分为中核和中核建设。中核继承了中核总的衣钵，承接了大部分产业，是国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体、核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商和核电站出口商，同时也是国内核燃料循环专营供应商、核环保工程和核技术应用主力。

中核建设则负责核电工程、军工工程等方面的建设工作，在中国核电施工工程市场上，长期占据绝对主导地位，是国内外唯一一家连续30余年不间断从事核电建造的企业，具备同时承担40台核电机组的建造资源和能力。

业内人士担心，中核建设并入中核后，是否会造成不公平竞争。对此，顾军表示，中国核电工程建设方面，已是真正的市场化竞争格局，业主也都是通过市场化招标。中国建筑、中能建等公司已参与了一部分核电工程项目的建设，并在逐步培育能力。因此，中核和中核建设重组后，并不影响核电建设行业的市场竞争。

来源：经济参考报

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责任编辑：张建利