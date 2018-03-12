交通部党组书记:共享单车押金监管办法正在制定中

全国政协委员、交通运输部党组书记杨传堂答记者问。 资料图片/新京报记者 侯少卿 摄

出租车、网约车、共享单车……出行问题总是大家关心的焦点。近日，全国政协委员、交通运输部党组书记杨传堂接受新京报记者专访时说，今年交通部将利用“互联网+”继续积极培育发展交通运输领域的新技术、新模式、新业态。

而对于共享单车在“风口”中出现的监管不到位、押金退还难等问题，杨传堂回应称，共享单车的治理需要坚持多方共治原则，针对押金和预付金的监管办法正在制定过程中，将按照工作程序报批后尽快发布实施。

1谈改革

扩大高速路分时差异化收费试点

新京报：今年全国交通运输工作会上提到，去年交通运输行业供给侧结构性改革实现了多点突破。交通部今后会有哪些新动作？

杨传堂：2018年，交通运输部将全面贯彻落实党的十九大精神，以提高交通运输供给体系质量为主攻方向，围绕降成本、补短板、强服务、优环境、增动能五个方面，持续深化供给侧结构性改革。

比如在降成本方面，加快发展多式联运，重点推进铁、水联运发展，扩大高速公路分时段差异化收费试点，推动落实货运车辆年检、年审合并，推进无车承运人试点，进一步规范市场自主定价的港口经营服务性收费。

在补短板方面，聚焦交通基础设施薄弱环节和瓶颈制约，加快推动基础设施联网优化。新改建农村公路20万公里，新改建国省干线公路1.6万公里，新增高速公路通车里程5000公里，新增内河高等级航道达标里程600公里，推动30个辐射带动力强的货运枢纽（物流园区）建设等。

在强服务方面，着力优化服务，畅通运输组织链条，改善旅客的出行体验。鼓励开展“一站式”联程运输票务服务，推进道路客运联网售票；新增5000个建制村通客车，推广农村客运APP；开展“司机之家”试点建设等。

新京报：优化环境和增动能方面有什么举措呢？

杨传堂：在优化环境方面，通过推进“放管服”改革、投融资体制改革、完善现代市场体系等工作，增强交通运输可持续发展能力，激发市场活力，不断优化投资和市场环境。

在增动能方面，充分利用“互联网+”、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，推动交通与相关产业融合发展，积极培育发展交通运输新技术、新模式、新业态，加快形成新的经济增长点。

2 谈“打车难”

已有50余网约车公司获经营许可

新京报：围绕出租车和网约车，近两年来交通运输部出台了不少政策文件。未来在出租车行业领域，交通部会推出什么改革措施？

杨传堂：自2016年8月，深化出租汽车改革两个文件发布一年多来，各地人民政府结合本地经济社会发展水平、人口规模、城市交通状况等实际，制定落地实施细则，改革工作总体进展顺利。目前，已有200多个城市陆续发布了改革落地政策或征求意见稿。总体来看，各地落地政策因地制宜，都在两个文件框架内。

对于网约车规范管理，市场反应非常积极。目前已经有50多家网约车平台公司在相关城市获得了经营许可，各地发放网约车驾驶员证20多万本，车辆运输证10多万本。

可以说，深化出租汽车行业改革是一项复杂的系统工程，新老问题叠加，新旧矛盾交织，交通运输部门将不断优化完善政策措施，将深化出租汽车行业改革进行到底。

新京报：在地方出台落实网约车管理细则的同时，也有不少人认为，“打车难”的问题并没有根本解决甚至卷土重来了，你怎么看待这个情况？

杨传堂：关于“打车难”问题，不应孤立看待，必须放在解决百姓出行中来研究，必须统筹出行、打车、行车与空气质量等多个目标，具体问题具体分析，采取针对性措施。与地铁、公交等城市公共交通提供的大运量、公益性运输服务不同，出租汽车提供的是“门到门”个性化运输服务，不是基本公共服务和绿色出行方式，应适度发展。

总的来看，解决好城市出行问题，还要统筹考虑，多措并举、综合施策、标本兼治，推动构建以城市公共交通（公交、地铁）为主、慢行交通（步行、自行车）为辅、出租汽车为补充、私家车适度发展的城市综合交通出行体系，要缓解“打车难”，更要为社会公众营造更加便捷顺畅的出行环境。

3 谈共享单车

鼓励共享单车采用免押金方式

新京报：去年以来，共享单车成了出行领域的一个“小风口”，但同时我们也看到，共享单车在利用的过程中存在一些问题，比如一些用户暴力使用共享单车、无序停放等等。交通部在规范共享单车发展方面做了哪些工作？

杨传堂：可以看到，共享单车为解决城市交通出行“最后一公里”问题、构建城市绿色出行体系发挥了积极作用，但同时也存在政府监管不到位、企业主体责任意识不强、用户资金管理要求未能落实、少数使用者车辆无序停放等问题。

为此，2017年8月，交通运输部联合多部委发布了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，对用户行为规范和信用管理、用户资金和网络信息安全监管、职责分工等内容，作出了具体制度设计，明确提出鼓励采用免押金方式，并明确押金要专款专用，接受主管部门监管。

新京报：共享单车在迅速发展和占领城市的同时，也有一些经营共享单车的企业倒下了，甚至引发用户押金退还难的问题。用户也呼吁交通部能够出台相关的规范文件，进行规范管理。在这方面交通部将有何动作？

杨传堂：近期，部分共享单车企业因经营不善陆续停业，出现了用户押金退还难的问题。对此，交通运输部高度重视，会同人民银行、银监会等有关部门一起分析存在的问题，制定相关管理办法，针对押金和预付金的监管办法正在制定过程中，将按照工作程序报批后尽快发布实施。

共享单车的治理，要坚持多方共治的原则，政府、企业、社会组织、广大用户要形成合力，推动共享单车共同治理，切实使用好、维护好、发展好这一绿色出行方式。

声音

关于“打车难”问题，不应孤立看待，必须放在解决百姓出行中来研究，必须统筹出行、打车、行车与空气质量等多个目标，具体问题具体分析，采取针对性措施。与地铁、公交等城市公共交通提供的大运量、公益性运输服务不同，出租汽车提供的是“门到门”个性化运输服务，不是基本公共服务和绿色出行方式，应适度发展。

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责任编辑：张建利