与杨幂吴磊吴刚等偶像一起 做宪法朗读人

原标题：和你最心水的明星偶像一起读宪法，做“宪法朗读人”！

宪法，九鼎重器，百炼乃成。3月11日下午，十三届全国人大一次会议第三次全体会议经投票表决，通过了《中华人民共和国宪法修正案》。正义网与新浪新闻、科大讯飞联合推出全国两会特别公益策划——[宪法朗读人]。

杨幂、吴磊、吴刚、刘涛、景甜、宋茜……一大波明星偶像为你朗读宪法！听听你的偶像如何朗读宪法，请你也来试着读一读，看看谁的朗读更有力量？看看谁的得分更高！

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就能和你的“爱豆”一起朗读宪法啦↓

杨幂、吴磊、刘涛、吴刚、

景甜、叶祖新、宋茜、李光洁、

罗海琼、高至霆、季冠霖

……

一大波明星偶像来袭

听听他们都是如何朗读宪法

一起做宪法朗读人

发出你的声音

看看谁的得分更高

赶快行动起来吧！

和你的爱豆一起做“宪法朗读人”！

责任编辑：张义凌