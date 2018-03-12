女代表：企业应呵护孕期哺乳期妇女 如延迟上下班

原标题：强化维护女性权益的执行力

政府工作报告指出，营造尊重妇女、关爱儿童、尊敬老人、爱护残疾人的良好风尚。当前，妇女的贫困问题、社会对妇女的歧视现象仍然存在。如何更好地保护妇女权益？听听女性代表委员们怎么说。

作为乡村振兴建设的有生力量，乡村妇女的地位发生了天翻地覆的变化。

福建省莆田市秀屿区笏石镇岐厝村党支部书记曾云英代表说：“以前村里的妇女都是围着灶台、老公还有小孩转。现在，村里大部分工作要靠妇女。”

西藏自治区比如县恰则乡那村党支部书记次仁措旦代表说，在旧西藏，妇女统称为“吉麦”，直译就是“腰以下”——弯着腰走路，不能抬头，被看成最低贱的人。

“现在不一样了，在农副产品加工、特色种养殖等领域，通过‘女能人+合作社’的模式，妇女撑起脱贫攻坚的半边天。”西藏墨脱县帮辛乡小学校长格桑德吉代表说。

西藏昌都市藏医院消化内科副主任医师泽仁永宗代表说，现在在西藏的县乡村，随处可见女书记、女校长、女企业家，男女平等的观念深入人心，社会上对妇女经商也很接受，这在以前根本不可想象。

贵州省妇联副主席殷红梅代表介绍，妇女是脱贫攻坚的主力军，“我们请非遗大师教大家刺绣和饰品制作工艺，让她们在家里就能解决就业问题。”目前，“锦绣计划”培训发展了妇女特色手工企业和专业合作社达1000多家，妇女手工产值达50亿元，每年通过手工帮扶脱贫的建档立卡贫困妇女超过1万人，手工从业妇女年人均收入万余元。

“渭南探索了‘支部+妇联+产业脱贫’的思路，调动了全市100多名女村官，坚持党建带妇建，由支部统筹谋划、妇联动员引领，帮助贫困妇女共享产业发展红利。”陕西渭南市副市长高洁委员介绍。

谢文敏委员讲起自己作为律师曾代理过的一个案件。一位外企职员，老公在网上赌球，输钱后又借了200万，加上利息300万。债主每天到公司堵她，公司因影响不好，辞退了她。

去年3月1日，最高法对婚姻法司法解释（二）第二十四条作出的补充规定施行，针对夫妻共同债务出现的新问题，强调赌博、吸毒等非法债务不受法律保护。

“公布那天我特别高兴。补充规定给‘被负债’的妇女提供了真真切切的保护。”谢文敏说。

福建古雷港口经济开发有限公司职员郭晶晶代表建议，企业应从人文关怀出发，对孕期、哺乳期的妇女加以呵护，“比如有企业对其采取延迟上下班的政策，避开通勤高峰期。”她还谈道，“相关法律是维护女性权益的顶层制度设计，建议能够强化执行力，对危害女性权益的行为‘人人喊打’。”

严慧英委员提到，在社会舆论、社会文化等原因导致的一种认知下，女性在家庭中普遍承担着更多责任，但是价值未得到相应认可。在社会文化方面构建新的性别文化，减少对女性的歧视和暴力，需要社会各界共同努力。

（本报记者袁泉、龚相娟、卢晓琳、邵玉姿、郑海鸥、吴姗、程焕）

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责任编辑：张义凌