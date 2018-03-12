监察委成立后检察权还有多大？内司委主任回应

全国人大立法工作记者会。新京报记者 侯少卿 摄

十二届全国人大内司委副主任委员王胜明回答记者提问。新京报记者 侯少卿 摄

原标题：2018全国两会丨王胜明回应“监察委成立后，检察权还有多大？”

新京报快讯（记者 王姝）3月11日，宪法修正案在十三届全国人大一次会议上审议通过，监察委员会作为国家机构的宪法地位正式确立。设立监察委之后，检察权还有多大？

3月12日上午，两会“人大立法工作”记者会上，有记者提问：本次大会将审议通过监察法，监察法生效以后是否会与现行的人民检察院组织法相冲突？如何解决法律之间的关系？以及如何解决监察委员会与检察院职权方面的关系？

“深化监察体制改革是重大政治体制改革，这场改革涉及检察院的职权调整和人员转隶。”十二届全国人大内司委副主任委员王胜明回应说，“检察院的职权，特别是侦查权还有没有、有多大，必须依照监察法和刑事诉讼法等有关法律，在修改人民检察院组织法时已经作出衔接性的规定。”

他表示，本次大会通过监察法后，全国人大常委会将继续审议人民检察院组织法修订草案，刑事诉讼法等有关法律也将相应修改。这样，法律之间才能和谐统一，才能为监察委员会、检察院行使职权提供进一步的法律保障。

点击进入专题

责任编辑：张义凌