全国人大代表董明珠：全世界最好的空调在中国

原标题：董明珠：“我敢说，全世界最好的空调在中国！”

近日，全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠做客人民网《一号厅-对话企业家》访谈栏目时表示，企业不能为了赚钱而赚钱，中国制造开展质量提升行动，来一场品质革命，这是一种企业责任。

今年的政府工作报告指出，加快制造强国建设。全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。

全国人大代表、格力电器董事长董明珠（覃博雅摄）

董明珠认为，品质是企业的生命力，也是产品品牌的生命力。产品品质做不好，消费者受到伤害，甚至带来安全问题的时候，那是对别人生命的不重视。由于企业对消费者不重视，导致大家不买你的产品，对你不信任的时候，品牌也将不存在，企业生命也将终结。

“今天的中国屹立于世界，向全世界展示着大国风范。如果中国企业的产品质量都得不到保证，那么，企业强在哪里，大在哪里，如何来保证中国的大国风范。”董明珠说道：“我敢说，全世界最好的空调在中国，我很自豪。”

董明珠介绍说，在格力，一切都要按照规章制度来实现，而规章制度在不断地更新调整。

她解释说，“我把所有的权利下放给不同的人，让他们独当一面。在这个过程中，发现问题，解决问题，再提高。在这个体系当中，不仅进一步强调了员工主动性，更让整个管理体系透明、公开。只有一个公平、透明的环境，才能培养更多的大国工匠优秀人才，才可能让每一个人都有幸福感。”

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责任编辑：张玉