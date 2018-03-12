中科院副院长丁仲礼:别把“重金挖人”想的太可怕

原标题：中科院副院长丁仲礼：不要把“重金挖人”想的太可怕

撰文 | 张雅

学术界风气，以及科研人才的培养，一直是全社会关注的话题。全国人大代表、民盟中央主席，中国科学院副院长，中国科学院大学校长，中国科学院院士丁仲礼在接受政知道（微信ID： upolitics）采访时表示，尽管存在部分造假的案例，但踏实和严谨，仍是科学界的主流。

△全国人大代表、中国科学院副院长丁仲礼

谈及当今愈演愈烈的“抢人大战”时，丁仲礼说，“重金挖人”能够起到一些效果，但也会使得一些人变得浮躁。

此外，他认为，高端学术人才并未出现断层，而是日趋专业化和细分化。

学术造假只能“有一次，打一次”

政知道（微信ID： upolitics）：去年，107篇来自中国的医学类论文因涉嫌造假，被国外期刊集中撤稿引发社会关注，您如何评价这一事件？

丁仲礼：这个问题要从两方面去理解。一方面，只要有人的地方，就可能出现造假，这个难以避免，只能“有一次，打一次”。

评价科技界，大家要看到造假不是主流，要看到绝大部分科研人员在诚实地工作。所以，讨论这个问题，我们要承认学术界目前确实存在造假、剽窃的现象，但也要清楚，这种情况不是主流，是极个别现象。

另一方面，具体到医学领域来说，作为医生，主要精力应该放在治病救人上，要求医生通过写文章来评职称，这本身就可能涉及到评价系统不够合理的问题。

政知道（微信ID： upolitics）：所以在您看来，目前学界的主流还是踏实和严谨？

丁仲礼：绝大部分学界的人，态度和学风，都是端正的。实际上，每个人写出来的论文，都是要被别人审查，被别人检验的。如果成果经不起检验，那说明你的发现、结论很可能存在问题，相应地，你的学风也很可能存在问题。

正因为有这种震慑，所以学界的传统是：很重视实验的证据、可靠性，很重视实验结果的重现性。其实，铤而走险（造假）的人是极少数。所以，总体来说，学术界的学风是端正的。

不要认为“重金挖人”糟糕透顶

政知道（微信ID： upolitics）：您认为，科研机构应该如何参与到国家人才培养体系中？

丁仲礼：以我们中国科学院为例，我们主要是培养高素质、高水平的研究生。科学院培养出的人才质量也一直处在很高水平，并且毕业后主要在科教单位工作。

此外，一些部委，比如农业部、气象局、海洋局、地震局、国土资源部等，都设有自己的研究院，也都在培养研究生，毕业生质量也都不错。

这些都是我们国家科技创新体系里，一个很重要的组成部分。

政知道（微信ID： upolitics）：如何看待部分地方性科研机构面临人才流失，以及经费相对不足的情况？

丁仲礼：这可能是两方面的原因造成的。第一，可能这类机构本身的竞争力不足，包括工资、经费水平等，这些都是构成竞争力的要素。

第二，如果一个地方性研究机构，能同本地的经济、社会发展紧密结合，那在当下全民重视科技创新的大背景下，得到发展应该是没有问题的。反之，这类科研机构如果做不到同地方的经济、社会发展紧密结合，就会出现没有太多事可做的情况，也就得不到足够的经费支持。自然而然，就会造成人才的流失。这也是正常现象。

这么多科研单位，在获得经费支持方面，总是会存在有高有低的现象。所以，出现一定的人才流失，甚至出现一定的淘汰，都是正常现象。

政知道（微信ID： upolitics）：如今，部分科研机构会选择“重金引进人才”。对于科学研究而言，经费与人才之间是什么样的关系？

丁仲礼：没有足够的经费，引不来好的人才。这对哪个国家、哪个单位来说，都是一样的。所以，一方面，不要把“重金挖人”想的太可怕，也不要轻易给它贴什么标签，认为它是一件糟糕透顶的事情。

而且据我所知，一些科研机构所谓的“重金”其实也不太重，至少在一流城市，可能还是买不起房子。

另一方面，需要注意的是，如果大家全部采取“重金挖人”的方式，那就可能有负面影响了。为什么呢？因为那可能会把人才弄得很浮躁，也会出现一些待价而沽的“人才”。这是一定的，人性的弱点嘛！

工资比“财大气粗”的大学低一点

政知道（微信ID： upolitics）：目前，中科院的人员流动情况如何？

丁仲礼：总体来说，我们现在人才进的少，出的多。因为中科院没有重金可挖人，我们向来强调以良好的环境吸引人，以稳定的事业留住人，所以我们目前的工资相对来说比“财大气粗”的大学低一点，那么被挖走的人也就比较多，这也是我们现在面临的一个挑战。

当然，我们希望少去挖人，而是靠自己培养的人才来解决困难。中科院每年招那么多研究生，把研究生培养好，给其中一些优秀毕业生一个发展的平台，相信他们以后都会成长。

其实，现在中科院的很多中坚力量，都是自己培养的，所谓挖来的不见得好到哪里去。

大家的能力都差不多，智商也差不多。做科研，我认为态度是第一位的，情怀是第一位的。

△3月6日，丁仲礼亮相民主党派中央和全国工商联领导人记者会 （摄影 | 魏彤）

政知道（微信ID： upolitics）：在您看来，什么是科学家的情怀？

丁仲礼：自愿为国家做贡献，愿意牺牲自己。

政知道（微信ID： upolitics）：过去一年，包括南仁东在内，中科院几名大师级科研人员故去。外界有声音说中国出现“高端学术人才断层”现象，您怎么看？

丁仲礼：现在高水平人才越来越多，怎么会断层呢？

而且，当今时代本身不是出现大师的时代。因为随着科学的发展，分工越来越细，也越来越专门化。绝大部分的“大家”，都是某一个细分领域里做得很精深的专家，南仁东就是一个在射电天文望远镜领域里的“大家”。

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责任编辑：张玉