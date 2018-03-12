美媒：合作近30年 俄载人航天业欲“弃美投中”

原标题 前沿 | 美媒：合作了近30年，俄罗斯载人航天业欲“弃美投中”

美媒称，上个月，俄罗斯国家航天公司开始研究一项将重塑其未来太空探索事业的应急计划。据知情人士透露，该国将把载人航天项目方面的合作从美国转向中国。一种可能是俄罗斯提前退出国际空间站项目。

美国《大众机械》月刊网站3月8日刊登题为《俄罗斯航天部门可能会与美国分手，与中国进行合作》的文章称，按要求，俄罗斯专家需要在3月15日之前拿出计划，内容包括今后对中国空间站的贡献以及俄罗斯和中国联合载人登月的设想。

▲美国《大众机械》月刊网站报道截图

文章称，如果得到通过，这一新战略将是俄罗斯航天的一个历史性时刻。在航天领域，俄罗斯已经与美国合作了近30年。1993年，就在苏联解体后不久，俄罗斯和美国载人航天部门（与欧洲、加拿大和日本一起）就开始联合建设国际空间站。不过近来，俄罗斯和美国关系恶化促使俄罗斯国家航天公司开始寻求自己的太空发展道路，新计划可能在国际空间站2024年到2028年之间“退役”的前后开始。

多年来，克里姆林宫方面一直在考虑开发独立的载人航天项目，计划包括在地球轨道建设相对较小的空间站以及在月球建立永久基地。不过在目前的经济压力下，俄罗斯政府需要一个国际伙伴——至少在一段时间里是这样。

▲资料图片：2017年12月17日，美国航空航天局的斯科特·廷戈尔（右）、俄罗斯宇航局的安东·舒卡勒罗夫（中）和日本宇航研发机构的金井宣茂（左），在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空前招手致意。（路透社）

文章称，2017年夏天，莫斯科不太情愿地同意加入美国国家航空航天局牵头的对月球轨道空间站的研究，该项目将在下个十年中期接替国际空间站项目。但该项目尚在计划中，而美俄关系又持续恶化，俄罗斯国家航天公司决定再看看其他可能。2月底的时候，国家航天公司要求专家们评估为中国空间站提供硬件从而与中国合作的可能性。

▲美俄将合作建造首个月球轨道空间站“深空门”的想象图（NASA）

文章表示，2020年，中国计划发射与俄罗斯“和平号”轨道站类似的首个多模块空间站。多年来，中国航天官员一直想邀请其他航天大国加入这一轨道基地计划。现在的迹象表明，局面开始逐渐有利于中国。据报道，除了俄罗斯，欧洲航天局和日本也在重新考虑加入中国空间站项目的问题。

2017年6月，俄罗斯国家航天公司负责人伊戈尔·科马罗夫说，俄罗斯接到了参加中国空间站项目的邀请，不过又说目前计划上无法协调。

文章称，俄罗斯与中国合作的最新提议目前还处于非常初期的阶段，可能不会带来任何政策上的变化。美国也不会完全被冷落，而是会被迫考虑与商业航天公司合作，比如太空探索技术公司或者联合发射联盟公司。不过，俄罗斯国家航天公司有这一考虑本身就是一件大事，而不管最终的决定是什么，都将会对这三个国家未来的载人太空飞行任务产生深远影响。

责任编辑：张岩