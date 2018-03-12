“90后”代表亮相全国两会 见证中国正青春

原标题：“90后”代表亮相两会，见证中国正青春 | 睡前聊两会

睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。正在召开的两会上，许多“90后”代表委员的亮相，引发热议。今天我们就来聊一聊这个话题。

每一个时代都会有最美的浪花涌现。从国家运动员到青年创业者、大学生村官、制造工匠，越来越多的“90后”代表把年轻人的声音带到参政议政的平台上，也以自信和从容展现着年轻一代的风采。斩获两枚奥运金牌的叶诗文、扎根脱贫一线的大学生村官程桔、凭借工匠精神实现技术突破的农民工代表邹彬、执行反恐处突任务的一等功臣赵贺……这些“90后”代表，他们的岗位或许普通，但都以兢兢业业、精益求精的精神在所从事的领域崭露头角，以一往无前的奋斗姿态、扎根基层的价值选择和心系国家的责任担当，绽放了人生最美的芳华，给这个时代注入更多青春朝气。

95后代表叶诗文

正是这种蓬勃的朝气，让年轻力量的崛起成为不可忽视的话题。两会作为汇聚民意、集中民智、凝聚民心的平台，青年人的声音不应缺席，青年人的期盼格外重要。成长在信息化时代的“90后”，既有着敢想敢做敢说的性格特征，也有着视野广泛、学习能力强等特点，“90后”参政议政的能力成熟、履职尽责的水平提升势必给两会注入青春的底色。从“希望国家给予新生代农民工更多关怀和技能培训”的诉求，到“提高技能人才待遇、优化成才环境”的呼吁，再到“加强政策引导，支持大学生返乡创业”的提案，“90后”代表立足各行各业的思考、深入基层一线的调查，通过两会的金话筒传递出年轻人的声音，也让两会所关注的青年议题更贴近需求、所推出的政策更好回应青年期待。

95后代表邹彬

进一步来看，“90后”亮相两会舞台，这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。习近平总书记强调，“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。”今天，改革开放进入第四十个年头，中国这艘航船行进到新的历史方位，如何进一步激发社会活力，如何凝聚起啃下脱贫攻坚等硬骨头的更大力量？当历史的接力棒传递到“90后”手中，终须年轻一代以奋斗为发展蓄力、以担当为改革接力。近年来，在世界技能大赛上，20来岁的中国技术工人屡破记录；在重大科研攻关的现场，一大批新生代建设者挑起大梁；在脱贫攻坚的最前沿，成千上万的年轻人正在用奋斗书写建设的画卷。从这个角度来看，让两会听到更多“90后”的声音，凝聚的是前进的动力，注入的是改革的信心，厚植的是发展的根基。

种子长成大树的过程，离不开阳光和雨露。不可否认，年轻人的成长也面临着诸多不可避免的压力和烦恼，为青年人创造更好的成长环境还需要各方参与。在今年的两会上，把“着力解决中小学生课外负担重问题”写入政府工作报告，强调“让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想”；针对青年人创业创新问题，有委员建议设立青年创业引导担保基金，加大对青年创业担保风险补偿等支持；围绕青年的心态问题，有代表提出“不要轻易否定年轻人，要对青年有更多价值观的激励。”可以说，两会上的青春话题、青春方案是不可或缺的部分，为年轻人的人生出彩搭建更为宽广的舞台成为最大共识。

这正是：发展代有人才出，奋斗自有芳香来。

（文 | 桂从路）

责任编辑：张冬