新华社北京3月11日电题：党的主张和人民意志的高度统一——代表委员和干部群众热议宪法修正案通过

新华社记者

2018年3月11日，十三届全国人大一次会议高票表决通过《中华人民共和国宪法修正案》。

这一表决结果充分说明，宪法修正案顺应了党和人民事业发展要求，体现了党的主张和人民意志的高度统一，反映了全党全军全国各族人民的共同愿望和心声。

代表委员和广大干部群众一致认为，经此修改，我国宪法更好地体现了人民的意志，更好地体现了中国特色社会主义制度的优势，更好地适应了推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，具有坚实基础、显著优势、强大生命力，对于我们实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦具有重大意义。

宪法修正案顺应历史、适应时代、凝聚党心民心

历史定格在11日15时52分。当大会主席团常务主席、执行主席王晨宣布，《中华人民共和国宪法修正案》通过时，人民大会堂会场顿时响起热烈的掌声。

持久的雷鸣般的掌声，是对这一高票通过结果的最好注解。

“坚决拥护、完全赞成！”全国人大代表、北京市发展改革委主任谈绪祥激动地说，“这一结果集中体现了人民的意志，全面反映了时代的需要。”他说，这次修改，将以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民在实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果载入宪法，顺应党和国家事业的发展需要，符合广大人民群众的根本利益。

代表委员和广大干部群众认为，修改国家主席任职方面的有关规定，对于坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导、确保党和国家事业始终沿着正确方向前进具有重大意义。

全国人大代表、中国社会科学院学部委员王巍十分振奋。“宪法修正案高票通过，完全表达了人民的意愿。”他说，修改国家主席任职方面的有关规定，这是符合我国国情、保证党和国家长治久安的制度设计，是保证中国共产党、中华人民共和国、中国人民解放军领导人“三位一体”的制度安排，有利于完善党和国家领导制度，使党和国家领导体制更加稳定，更符合全党、全民、全军的共同意志和共同要求。

宪法修正案高票通过的消息，经由互联网、电视等媒介传向全国全世界，广大干部群众欢欣鼓舞。大家坚决拥护这一结果，认为这充分体现了党的主张和人民的意志。甘肃省委党校政治学教研部主任陈永胜强调说，以根本法的形式反映党带领人民进行革命、建设、改革取得的成果，对这一点，我们理直气壮，充满自豪。

解放军和武警部队代表团对宪法修正案表决通过反响热烈。全体代表表示，这充分反映了宪法修改顺应党和国家事业的发展需要，是全党全军全国各族人民的共同愿望和一致心声。

“这次宪法修改更好体现了人民意志，更好体现了中国特色社会主义制度的优势，我们衷心拥护宪法修改，并将推动宪法精神在军队全面贯彻落实，推进新时代依法治军、从严治军，推动治军方式根本性转变。”全国人大代表、西藏军区副司令员汪海江说。

为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供有力宪法保障

宪法修正案通过的消息，让四川少数民族地区的干部群众倍感振奋。“把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，使我们更加坚定了‘四个自信’，更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想指导新时代的实践。”四川凉山彝族自治州州委常委、冕宁县委书记刘俊文说，当前，凉山州处在打赢深度贫困地区脱贫攻坚的关键时期，我们要将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为脱贫奔小康的强大思想武器，促进思想脱贫和精神脱贫。

“宪法修正案表决通过，是大势所趋、发展所需、党心民心所向，是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。”全国人大代表、湖南怀化市委副书记邹文辉说，这必将更好发挥宪法在新时代坚持和发展中国特色社会主义中的重大作用，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力宪法保障。

法者，天下之程式也，万事之仪表也。

“宪法是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现，在我们党治国理政中具有十分重要的地位和作用。”中南财经政法大学教授徐汉明说，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强带领下，我国经济社会各领域发生了历史性变革，把这些重大变革体现在宪法中，宪法就一定能在推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中发挥重要作用。

“在宪法中增写监察委员会一节，为深化国家监察体制改革提供了根本法治保障。”成都市武侯区纪委常委张杰表示，宪法修正案高票通过，顺应了把全面从严治党向纵深推进的迫切要求，反映了党的十八大以来国家监察体制改革的成果，贯彻了党的十九大关于健全党和国家监督体系的重大部署，有利于坚持和加强党对反腐败工作的统一领导。

全体人民要成为宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者

宪法的生命在于实施，宪法权威也在于实施。代表委员和广大干部群众表示，要以宪法修正案高票通过为起点，自觉恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命，坚持不懈地抓好宪法实施，把宪法的规定、原则和精神真正落到实处。

全国人大代表、天津市高级人民法院院长高憬宏表示，加强宪法实施，首先要在全社会牢固树立宪法法律至上的社会主义法治理念，切实做到重大改革依法有据、依宪有据，更好实现依宪治国、依宪执政，确保党和国家事业始终沿着正确方向前进。

全国政协委员、华东交通大学副校长张玉清认为，高校是思想政治教育工作的重要阵地，宪法修正案的通过实施是向广大学生普及宪法知识的重要契机。“教育工作者要在日常教学、管理中体现宪法精神的价值导向，用社会主义核心价值观提升学生的思想道德观念，让尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法成为广大师生的自觉行动。”

“宪法修改不仅关系到党和国家长治久安，也与人民福祉紧密相连。宪法修正案高票通过，让我们对未来更有信心，对如何正确开展基层工作心里更有数了。”内蒙古自治区镶黄旗扎毕拉胡嘎查党委书记斯琴巴特尔说，“作为一名基层共产党员，我不仅自己要在工作生活中恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命，还要将宪法修正案向广大基层群众普及宣传，增强少数民族群众的宪法意识。”

“我们要把宪法教育作为党员干部教育的重要内容，使各级领导干部和国家机关工作人员带头树立忠于宪法、遵守宪法、维护宪法的自觉意识。”全国人大代表、重庆索通律师事务所律师韩德云说，“作为一名法律工作者，能够亲历宪法修改，我感到无比自豪。我将在今后的工作中更好地践行宪法精神，为推进全面依法治国作出更大贡献。”

代表委员和广大干部群众表示，我们正处在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。宪法修正案高票通过，充分反映了人民的真诚拥护，必将为决战决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦提供强大动力和坚强保障。（记者刘奕湛、白阳、姜琳、潘洁、乌梦达、梁军、吴光于、李琨、勿日汗、周科、梅常伟、陈国洲）

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责任编辑：张建利