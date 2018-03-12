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| 2018全国两会特别报道

一张图带你看懂《中华人民共和国宪法修正案》

一张图带你看懂《中华人民共和国宪法修正案》
2018年03月12日 07:42 央视新闻
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　　原标题：一张图，带你看懂《中华人民共和国宪法修正案》

　　十三届全国人大一次会议11日下午在人民大会堂举行第三次全体会议，经投票表决，通过《中华人民共和国宪法修正案》。

　　本次宪法修改包含哪些重要内容？通过一张图，一起了解↓↓

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责任编辑：初晓慧

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