一张图带你看懂《中华人民共和国宪法修正案》

原标题：一张图，带你看懂《中华人民共和国宪法修正案》
十三届全国人大一次会议11日下午在人民大会堂举行第三次全体会议，经投票表决，通过《中华人民共和国宪法修正案》。
本次宪法修改包含哪些重要内容？通过一张图，一起了解↓↓
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